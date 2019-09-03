Звон в ушах реже встречается у женщин, пьющих много кофе

Новое исследование от специалистов «Brigham and Women's Hospital (BWH)» (Бостон, США) выявило тенденцию: если женщина пьет больше кофе, ее будет реже беспокоить шум в ушах. Это состояние характерно «звоном», появляющимся даже в тихом помещении, и только в США с ним сталкивались порядка 50 млн человек.

Шум в ушах может стать серьезной проблемой

Согласно материалу издания «The American Journal of Medicine», из 50 млн человек в Штатах у 1 млн шум в ушах вызывает значительный дискомфорт, мешающий нормально жить. В РФ, по данным ВОЗ, нарушения слуха выявлены у 32 млн человек, а на тысячу младенцев приходится один с глухотой, при этом еще двое-трое теряют слух в первые 3 года жизни. Некоторые люди слышат не звон, а шипение, жужжание, рев, щелчки или щебет.

Для исследования проблемы ученые проверили данные 65 000 женщин, часть из которых уже жаловалась на шум в ушах. Возраст проверяемых колебался от 30 до 44 лет, а стартовало исследование в 1991 году.

«В тот момент среднее потребление кофеина составляло 242,3 мг в день - эквивалент почти двух с половиной чашек кофе по 226 грамм. Большая часть кофеина была получена в результате употребления кофе.

В 2009 году, через 18 лет после того как они присоединились к исследованию, женщинам задавали вопросы о звоне в ушах. Спрашивали о текущем состоянии, дате первого фиксирования проблемы и прочем. "Когда женщина сообщала о появлении симптомов либо ежедневно, либо несколько раз в неделю, мы считали это доказанным случаем проблем со слухом", - комментируют ученые.

Итоги тестов: кофеин снижает шанс появления шума на 15%

Всего было выявлено 5289 случаев звона в ушах. У женщин, потребляющих больше кофеина, вне зависимости от возраста снижен риск появления этого эффекта. Так, если женщины потребляли около 450 - 599 мг кофеина в сутки, то имели на 15% меньший шанс попасть в «шумную» группу.

Ведущий автор исследования Гэри Курхан, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе, говорит: «Мы наблюдали значительную обратную связь между потреблением кофеина и частотой звон в ушах среди женщин в нашей выборке. Если женщины пили менее 150 мг. кофе в день, то их шансы получить шум в ушах росли на 15%», - говорит он.

Хотя причина этого эффекта неясна, мы знаем, что кофеин стимулирует ЦНС, а предыдущие исследования показали, что он способен влиять и на внутреннее ухо. Исследователи говорят, что требуется больше доказательств положительных свойств кофеина в решении проблемы шума в ушах, но тенденция очевидно положительна.

Фото: food.detik.com

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