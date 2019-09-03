Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Здоровье и профилактика Здравоохранение Акушерство и гинекология Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Евгений Стриж

Звон в ушах реже встречается у женщин, пьющих много кофе

Здоровье print

Новое исследование от специалистов «Brigham and Women's Hospital (BWH)» (Бостон, США) выявило тенденцию: если женщина пьет больше кофе, ее будет реже беспокоить шум в ушах. Это состояние характерно «звоном», появляющимся даже в тихом помещении, и только в США с ним сталкивались порядка 50 млн человек. 

Шум в ушах может стать серьезной проблемой

Согласно материалу издания «The American Journal of Medicine», из 50 млн человек в Штатах у 1 млн шум в ушах вызывает значительный дискомфорт, мешающий нормально жить. В РФ, по данным ВОЗ, нарушения слуха выявлены у 32 млн человек, а на тысячу младенцев приходится один с глухотой, при этом еще двое-трое теряют слух в первые 3 года жизни. Некоторые люди слышат не звон, а шипение, жужжание, рев, щелчки или щебет.

Для исследования проблемы ученые проверили данные 65 000 женщин, часть из которых уже жаловалась на шум в ушах. Возраст проверяемых колебался от 30 до 44 лет, а стартовало исследование в 1991 году.

«В тот момент среднее потребление кофеина составляло 242,3 мг в день - эквивалент почти двух с половиной чашек кофе по 226 грамм. Большая часть кофеина была получена в результате употребления кофе.

В 2009 году, через 18 лет после того как они присоединились к исследованию, женщинам задавали вопросы о звоне в ушах. Спрашивали о текущем состоянии, дате первого фиксирования проблемы и прочем. "Когда женщина сообщала о появлении симптомов либо ежедневно, либо несколько раз в неделю, мы считали это доказанным случаем проблем со слухом", - комментируют ученые.

Итоги тестов: кофеин снижает шанс появления шума на 15%

Всего было выявлено 5289 случаев звона в ушах. У женщин, потребляющих больше кофеина, вне зависимости от возраста снижен риск появления этого эффекта. Так, если женщины потребляли около 450 - 599 мг кофеина в сутки, то имели на 15% меньший шанс попасть в «шумную» группу.

Ведущий автор исследования Гэри Курхан, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе, говорит: «Мы наблюдали значительную обратную связь между потреблением кофеина и частотой звон в ушах среди женщин в нашей выборке. Если женщины пили менее 150 мг. кофе в день, то их шансы получить шум в ушах росли на 15%», - говорит он.

Хотя причина этого эффекта неясна, мы знаем, что кофеин стимулирует ЦНС, а предыдущие исследования показали, что он способен влиять и на внутреннее ухо. Исследователи говорят, что требуется больше доказательств положительных свойств кофеина в решении проблемы шума в ушах, но тенденция очевидно положительна.

Фото: food.detik.com

Читайте также: 

Кто может пострадать от редкой болезни Пика и как ее лечить

Новейшие и стандартные способы лечения псориаза

И наелся, и напился: 4 продукта, которые восполнят количество воды в организме

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы цнс кофе кофеин женщины звон в ушах исследование
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Звон в ушах реже встречается у женщин, пьющих много кофе
Путешествия
Где на Земле жить хорошо: лучшие города на свете
Новости спорта
Время и тарелка: питание бегуна
Новости Все >
Посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новый китайский беспилотник
Спасатели не могут найти катапультировавшихся пилотов Су-25УБ
Трамп жестко раскритиковал мэра Лондона
Лукашенко не блокирует интернет в стране, опасаясь западных санкций
Жительница Нассау спасла от урагана "Дориан" почти 100 собак
UFC опубликовал подборку лучших побед Хабиба Нурмагомедова
Елена Малышева рассказала, как женщинам скинуть вес за 2 недели
Робот "Федор" упражнялся работать с дрелью на МКС
Сборная США в овертайме победила Турцию на Кубке мира
Легкоатлетка Клишина не будет выступать до чемпионата мира
Последние материалы
Звон в ушах реже встречается у женщин, пьющих много кофе
Где на Земле жить хорошо: лучшие города на свете
Посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новый китайский беспилотник
Спасатели не могут найти катапультировавшихся пилотов Су-25УБ
Трамп жестко раскритиковал мэра Лондона
Лукашенко не блокирует интернет в стране, опасаясь западных санкций
Время и тарелка: питание бегуна
Жительница Нассау спасла от урагана "Дориан" почти 100 собак
UFC опубликовал подборку лучших побед Хабиба Нурмагомедова
Елена Малышева рассказала, как женщинам скинуть вес за 2 недели
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Здоровье
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
США и Канада. Новости и аналитика
Парадоксы истории. Неизвестная война: 1812 год в Америке
Военные новости
Российская артиллерия случайно ударила по забайкальскому селу
Мир. Новости мира
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"

Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.

В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Европы
Зеленский назвал "Северный поток - 2" угрозой для всей Европы
Военные новости
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
Политика. Новости и аналитика
Организатор шоп-тура хотела подкупить пассажиров для участия в митинге

В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.

Организатор шоп-тура хотела подкупить пассажиров для участия в митинге
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Здоровье
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Мир. Новости мира
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Игорь Буккер Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад Игорь Буккер Василий Амирджанов "Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов" Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16 Владимир Губарев
Комментарии
Робот "Федор" упражнялся работать с дрелью на МКС
Мамаев не сможет выйти на футбольное даже после освобождения
Робот "Федор" упражнялся работать с дрелью на МКС
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новый китайский беспилотник
Польша снизит объемы закупаемой в РФ нефти и увеличит торговлю с США
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Священник: как крещение может стать "неправильным"
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Назло Москве? Лукашенко позвал США в нормандский формат
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Посещение "нерезиновой" Куршской косы призвали ограничить
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
История и современность
Роботов-пиявок обучили альпинизму
Роботов-пиявок обучили альпинизму
Четыре традиции разных стран, шокирующие туристов
Четыре традиции разных стран, шокирующие туристов
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Операция "Хаски": из-за чего американские генералы спорили с Черчиллем
Операция "Хаски": из-за чего американские генералы спорили с Черчиллем
Трамвай Пироцкого: как Россия упустила шанс стать лидером
Трамвай Пироцкого: как Россия упустила шанс стать лидером
На Украине заявили об угольной катастрофе
На Украине заявили об угольной катастрофе
Пять самых скандальных кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму по системе "Умного голосования"
Пять самых скандальных кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму по системе "Умного голосования"
Фотогалереи
Самые популярные в России машины с "автоматом" 5 Фото Самые популярные в России машины с "автоматом"
7 "молчащих" муз 7 Фото 7 "молчащих" муз
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Гимн еде 10 Фото Гимн еде
Домашнее
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике гриппа
Как инсулин работает в организме
17-летний британец ослеп и оглох из-за пристрастия к фастфуду
Специалисты рассказали о влиянии пищевой соды на организм
Веселые гаджеты, которые сделают школьную жизнь нескучной
Месячные во время беременности: норма или патология?
От генетического ожирения можно убежать трусцой
Признаки, по которым можно распознать некачественную игрушку
20-летний актер фильмов для взрослых умер в бассейне после кастинга
20-летний актер фильмов для взрослых умер в бассейне после кастинга
В России медработников обеспечат бесплатным жильем
В России медработников обеспечат бесплатным жильем
Паста с углем бесполезна и даже вредна
Паста с углем бесполезна и даже вредна
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Развенчаны мифы о ретиноле
Развенчаны мифы о ретиноле
Как осветлить волосы без вреда
Как осветлить волосы без вреда
Ваш холодильник может работать лучше: лайфхаки
Ваш холодильник может работать лучше: лайфхаки
Как украсить пустые углы
Как украсить пустые углы
Забавные фото
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ