Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний

Ночное потоотделение, также известное как гипергидроз, означает потливость по ночам, которая приводит к мокрой одежде и простыням, но не связана со сном в жарких условиях. Гипергидроз поражает примерно 3% населения и может быть признаком серьезного заболевания.
Хотя большинство причин ночного потоотделения не угрожают жизни, всегда стоит проконсультироваться с врачом, чтобы определить основную причину.
Причины ночной потливости
Потение - это естественная система охлаждения тела, предотвращающая перегрев. Гипоталамус регулирует температуру нашего тела, что в конечном итоге приводит к стимуляции более 2 миллионов потовых желез, которые и помогают теду человека остыть.
Жаркие дни и тренировки - это не единственные причины, которые заставляют нас потеть. Во время сна избыток пота может быть вызван следующими факторами:
Инфекцией. Туберкулез - это инфекция, традиционно связанная с ночным потоотделением. Распространенные причины также включают ВИЧ, грипп, рак.
Гормональным (эндокринным) дисбалансом. Повышенное потоотделение может возникать при менопаузе, диабете, заболеваниях щитовидной железы, половом созревании и беременности.
Обструктивным апноэ во сне. Стенки горла сужаются, ограничивая дыхание. Ночная потливость встречается у людей с невылеченным апноэ во сне в три раза чаще.
Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Основным симптомом является изжога, но ночная потливость также является общим симптомом.
Другие варианты включают в себя тревожные расстройства, ожирение токсикоманию, сердечно-сосудистые заболевания или низкий уровень сахара в крови.
Низкий уровень тестостерона у мужчин как причина потливости
Мужчины могут испытывать ночные поты в результате любого из перечисленных выше состояний. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что часто потоотделение связано с низким уровнем тестостерона.
Женщины обычно испытывают потливость во время менопаузы из-за гормональных изменений. Чтобы снизить частоту нежелательных потоотделений, нужно поддерживать соответствующую массу тела и соблюдать сбалансированную диету, спать в хорошо проветриваемом помещении и носить легкую одежду. Гормональная терапия может устранить симптомы, если изменения образа жизни недостаточно.
Лекарства как провокаторы ночной потливости
Также многие лекарства, такие как антидепрессанты, гормоны, препараты от диабета, обезболивающие и стероиды могут вызвать потоотделение в качестве побочного эффекта. Среди лекарств, которые связаны с этим побочным эффектом, отмечаются следующие:
"Ацикловир".
"Альбутерол".
"Амлодипин".
"Аторвастатин".
"Буспирон".
"Ципрофлоксацин".
"Эзомепразол".
"Пароксетин".
"Преднизолон".
Лечение ночной потливости
Выбор терапии ночного потоотделения зависит от основной причины: например, исправление гормональных нарушений, корректировка доз лекарств. Если нет определенной причины чрезмерного потоотделения, лечение строится на профилактике, включающей:
Дыхательные упражнения. Практика расслабляющих дыхательных упражнений может помочь справиться с потливостью.
Сон в прохладной обстановке с легкой, дышащей, не синтетической ночной рубашкой и простынями
Отказ от чрезмерного потребления алкоголя, кофеина, острой пищи и антидепрессантов.
Отказ от еды за 2-3 часа до сна.
Фото: jamnews.com
Читайте также:
Какие сигналы посылает организм во время сна?
Как лечить невроз молоком и другими народными средствами
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.