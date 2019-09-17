Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний

Ночное потоотделение, также известное как гипергидроз, означает потливость по ночам, которая приводит к мокрой одежде и простыням, но не связана со сном в жарких условиях. Гипергидроз поражает примерно 3% населения и может быть признаком серьезного заболевания.

Хотя большинство причин ночного потоотделения не угрожают жизни, всегда стоит проконсультироваться с врачом, чтобы определить основную причину.

Причины ночной потливости

Потение - это естественная система охлаждения тела, предотвращающая перегрев. Гипоталамус регулирует температуру нашего тела, что в конечном итоге приводит к стимуляции более 2 миллионов потовых желез, которые и помогают теду человека остыть.

Жаркие дни и тренировки - это не единственные причины, которые заставляют нас потеть. Во время сна избыток пота может быть вызван следующими факторами:

Инфекцией. Туберкулез - это инфекция, традиционно связанная с ночным потоотделением. Распространенные причины также включают ВИЧ, грипп, рак.

Гормональным (эндокринным) дисбалансом. Повышенное потоотделение может возникать при менопаузе, диабете, заболеваниях щитовидной железы, половом созревании и беременности.

Обструктивным апноэ во сне. Стенки горла сужаются, ограничивая дыхание. Ночная потливость встречается у людей с невылеченным апноэ во сне в три раза чаще.

Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Основным симптомом является изжога, но ночная потливость также является общим симптомом.

Другие варианты включают в себя тревожные расстройства, ожирение токсикоманию, сердечно-сосудистые заболевания или низкий уровень сахара в крови.

Низкий уровень тестостерона у мужчин как причина потливости

Мужчины могут испытывать ночные поты в результате любого из перечисленных выше состояний. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что часто потоотделение связано с низким уровнем тестостерона.

Женщины обычно испытывают потливость во время менопаузы из-за гормональных изменений. Чтобы снизить частоту нежелательных потоотделений, нужно поддерживать соответствующую массу тела и соблюдать сбалансированную диету, спать в хорошо проветриваемом помещении и носить легкую одежду. Гормональная терапия может устранить симптомы, если изменения образа жизни недостаточно.

Лекарства как провокаторы ночной потливости

Также многие лекарства, такие как антидепрессанты, гормоны, препараты от диабета, обезболивающие и стероиды могут вызвать потоотделение в качестве побочного эффекта. Среди лекарств, которые связаны с этим побочным эффектом, отмечаются следующие:

"Ацикловир".

"Альбутерол".

"Амлодипин".

"Аторвастатин".

"Буспирон".

"Ципрофлоксацин".

"Эзомепразол".

"Пароксетин".

"Преднизолон".

Лечение ночной потливости

Выбор терапии ночного потоотделения зависит от основной причины: например, исправление гормональных нарушений, корректировка доз лекарств. Если нет определенной причины чрезмерного потоотделения, лечение строится на профилактике, включающей:

Дыхательные упражнения. Практика расслабляющих дыхательных упражнений может помочь справиться с потливостью.

Сон в прохладной обстановке с легкой, дышащей, не синтетической ночной рубашкой и простынями

Отказ от чрезмерного потребления алкоголя, кофеина, острой пищи и антидепрессантов.

Отказ от еды за 2-3 часа до сна.

Фото: jamnews.com

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