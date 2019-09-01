Как лечить невроз молоком и другими народными средствами

Современные жители городов все чаще страдают от стрессов, хронической усталости, профессионального выгорания, и, как следствие, депрессий и неврозов. Первыми ласточками подобных состояний являются тревожность, раздражительность, агрессивность, частая смена настроений, а также бессонница, головные боли, потеря аппетита и многие другие неприятные симптомы.

Универсального средства ото всех расстройств нервной системы, к сожалению, еще не придумали, но зато существуют проверенные методы защиты организма от перегрузок и профилактики неврозов.

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Понятие «невроз» предусматривает ряд заболеваний центральной нервной системы, вызванных нарушением ее функций. Как правило, под неврозом понимается общее истощение нервной системы. Причин такого истощения может быть много: переживания, стрессовые ситуации, посттравматические расстройства и т. д.

При наличии симптоматики, сигнализирующей о нервном истощении, в первую очередь необходимо проконсультироваться с неврологом и психотерапевтом, а также пройти ряд обследований. Лечение неврозов заключается в грамотном чередовании отдыха и умеренной физической активности, а также в режиме дня и правильном питании.

Среди народных средств борьбы с неврозами особое место отведено молоку. Прежде, чем начать применять такие средства, необходимо проконсультироваться с аллергологом с целью исключения противопоказаний.

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Если наблюдаются расстройства сна, избавиться от них помогут два стакана свежего козьего молока перед сном. Также нужно исключить переедания на ночь, чтобы не нагружать желудок. В качестве замены козьему молоку можно использовать отвар из коровьего молока и кондитерского мака. Спать нужно в хорошо проветренной комнате, а перед сном будет не лишним прогуляться на свежем воздухе.

Успокоить нервную систему сможет напиток из горячего коровьего молока и измельченного зубчика чеснока. Напиток нужно принимать ежедневно по утрам за полчаса до завтрака. Он эффективен при головокружениях, головных болях и раздражительности.

Смесь молока и настойки корня валерианы в равных пропорциях снизит тревожность и возбуждение. Пить такую смесь необходимо три раза в день по половине стакана.

Помимо стрессов причиной неврозов могут стать и гормональные изменения в организме. Помочь справиться с ними может напиток из молока и сока лесной земляники.

В целях профилактики неврозов и эмоционального выгорания нужно избавиться от вредных привычек, исключить курение и алкоголь, поскольку спиртные напитки и табак оказывают пагубное воздействие на нервную систему.

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Для укрепления нервной системы, улучшения качества сна и уменьшения сенсибилизации при нейродермитах полезно принимать напиток на основе молока с добавлением меда и мумие. Природные компоненты этого напитка оказывают благоприятное воздействие на все без исключения функции и системы организма, а систематический прием мумие стимулирует регенеративные процессы тканей и внутренних органов.

Помните, что главный враг невроза - положительный настрой и позитивные эмоции. Чаще веселитесь, радуйтесь жизни и пейте молоко, и никакие неврозы вам не страшны!

Фото: 4lifemarket.ru

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