Какие сигналы посылает организм во время сна?

Природа все предусмотрела так, чтобы во время сна человеческий организм самостоятельно восстанавливался. В то время как мы смотрим сны, организм работает: налаживает гормональные процессы, занимается регенерацией тканей, восстанавливает кровообращение и т. д. Любые нарушения в работе организма отрицательно сказываются на качестве сна. Если говорить простыми словами, плохой сон как приводит к заболеваниям, так и сам может являться симптомом недугов. Как правильно распознать сигналы, которые организм посылает, пока мы спим?

Храп

Если человек храпит эпизодически, с этой проблемой не нужно бежать к врачу. Но если храп регулярный, он может свидетельствовать о ночном апноэ, когда во сне на некоторое время происходит остановка дыхания. В результате апноэ нарушается насыщение крови кислородом, что приводит к гипертонии и повышает риск развития инфаркта и инсульта.

Бить тревогу нужно в случае, если наблюдается регулярный громкий храп, чередующийся с внезапными паузами, сопровождающийся двигательным беспокойством, чувством разбитости по утрам и гипертонией.

Чрезмерная потливость

Стоит задуматься, если по утрам наволочки и простыню можно отжимать от пота. Конечно, человек может потеть по ночам, потому что ему просто жарко. В таком случае все наладится, стоит только отрегулировать температуру воздуха, при которой вы спите, сменить одежду для сна. Но обильное потоотделение во время сна может быть симптомом проблем с гормональным фоном. Кроме того, чрезмерная потливость в ночное время может возникать по причине инфекционных заболеваний.

Скрип зубами

Состояние, возникающее из-за спазма жевательных мышц, называется бруксизмом. Во сне мы не контролируем многие процессы, и в результате ночью такие спазмы могут вызвать скрип зубами. Обычно бруксизм сигнализирует о наличии психоэмоционального напряжения. Это состояние может спровоцировать злоупотребление различными психостимуляторами - спиртосодержащими напитками, кофе и т.п. Скрип зубов разрушает эмаль, и возникает риск развития кариеса.

Судороги

Порой бывает, что из сна буквально вырывает сильная и внезапная боль в ноге - спазм икроножной мышцы. Как правило, эти судороги безопасны и возникают по причине перегрузки мышц, к примеру, во время тренировок или длительных пеших прогулок. Помимо нагрузок причиной боли может являться обезвоживание, дефицит калия и магния, артрит и анемия.

Лунатизм

Некоторым людям знакомо странное поведение во сне, которое проявляется в виде бормотания или прогулок по квартире. Оно не представляет опасности, если носит эпизодический характер. Но если случаи лунатизма участились, они могут быть симптомом парасомнии - состояния, при котором засыпание или сам сон сопровождаются двигательными реакциями. К возникновению парасомнии обычно приводят затяжные стрессовые ситуации, заболевания нервной системы, алкоголизм.

Частые походы в туалет

Если в течение дня вы выпиваете много жидкости, такие походы не опасны. Другой вопрос, если причиной являются воспалительные процессы в мочевом пузыре или почках. Кроме того, позывы к частому мочеиспусканию могут возникать по причине неврологических расстройств, опухолевых процессов и эндокринных заболеваний, как, например, сахарный диабет.

Кашель

Кашель по ночам, если он не вызван вирусной или бактериальной инфекцией, часто является симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмы. Ночной кашель может возникать, если вы страдаете изжогой или рефлюксным эзофагитом, когда происходит заброс желудочного сока в пищевод и, как следствие, раздражение кашлевых рецепторов.

Фото: blogkalemi.com

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