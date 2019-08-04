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Автор Сергей Королев

Пять способов улучшения памяти

Здоровье print

Память часто подводит нас в самые неподходящие моменты. Не стоит отчаиваться, если вы слабо запоминаете информацию. Память можно легко улучшить, если следовать определенным способам. Предлагаем пять способов, которые сделают работу памяти лучше.

Релаксация

Расслабление организма способствует улучшению работы памяти. После занятий йогой или медитацией способность запоминать информацию резко увеличивается. То же самое касается и массажа, после которого концентрация внимания повышается в несколько раз.

Гимнастика для глаз

Существует простое упражнение улучшения памяти с помощью глаз. Перемещая взгляд каждое утро с одной стороны в другую и обратно в течение минуты, есть шанс улучшить память на десять процентов. Факт этот доказан медиками, поэтому нет смысла сомневаться. При перемещении взгляда из стороны в сторону, оба полушария головного мозга начинают работать гармонично, что положительно сказывается на запоминающей функции организма.

Ассоциации

Еще одним способом хорошо запоминать информацию является ассоциативный ряд. Создайте в своем мозге яркие и запоминающиеся образы. Это поспособствует хорошему запоминанию.

Питание

Еще на качество памяти влияет правильное питание. Включив в свой рацион здоровые продукты, вы не только улучшаете свое самочувствие, но и память тоже. Употребляйте орехи, свеклу, цитрусовые, бруснику, изюм, шпинат, чернослив и вы через какое-то время без проблем будете запоминать любую информацию.

Витамины

Самыми ценными продуктами, напрямую влияющими на качество памяти, являются те, что содержат витамин В. Если в рационе отсутствуют такие продукты, как яйца, мясо, птица, рыба, это может привести к потере памяти из-за нехватки витамина В12, который отвечает за работу головного мозга, улучшая ее. Также необходимо употреблять витамины С и Е.

Чтобы не донимали различные болезни, нужно до минимума сократить употребление маргарина, масла, всевозможных жиров. Суточная норма потребления данных продуктов должна быть менее ста грамм.

И, конечно же, не нужно забывать о том, что мозгу необходима ежедневная тренировка, чтобы он нормально функционировал, а память по возможности фиксировала только приятные моменты жизни.

Фото: vladtime.ru

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