10-минутная тренировка, которая поможет вашему телу расслабиться перед сном

10-минутная тренировка всего тела перед сном

Взрослые, ведущие физически активный образ жизни, как правило, лучше спят. Физические упражнения улучшают качество сна, помогают людям спать дольше и повышают способность выполнять дневные функции. Сохранение физической активности связано и с другими преимуществами, такими как укрепление костей и оздоровление мозга.

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Какие же упражнения помогают укрепить тело и расслабить его перед сном?

Разгибание спины с боковым прогибом.

Лягте на живот, ноги вместе, руки перед головой, локти согнуты и разведены в стороны.

Прижмите живот к земле, одновременно поднимая голову и грудь вверх и отрываясь от земли.

Наклоните туловище влево, затем вернитесь в центр, затем наклоните туловище вправо.

Продолжайте чередовать наклоны в разные стороны в течение 60 секунд, делая перерывы, чтобы при необходимости опустить грудь обратно на пол.

Скручивание.

Лягте на спину, опираясь всем телом на коврик. Расправив плечи и обратив ладони к потолку, вытяните руки над головой, вытягивая ноги вперед, колени сомкнуты, удлиняясь заостренными пальцами ног.

На медленном вдохе согните ноги, поднимите руки к потолку и запрокиньте голову так, чтобы подбородок оказался на уровне груди.

На выдохе медленно перекатывайтесь вверх и вперед, меняя положение рук так, чтобы они оставались вытянутыми перед плечами.

Продолжайте наклоняться вперед, полностью наклоняясь, и постарайтесь дотянуться лбом до колен, по-прежнему удерживая подбородок на груди.

Возвращаясь, вдохните, удерживая мышцы брюшного пресса напряженными, а подбородок прижатым к груди, и медленно выполните обратное движение, опуская позвоночник к полу позвонок за позвонком.

Повторить.

Ягодичный мостик.

Лягте на спину, руки по бокам, колени согнуты, ступни прижаты к полу на ширине бедер. Ваши ступни должны находиться достаточно близко к бедрам, чтобы, протягивая по одной руке к каждой пятке, вы могли просто коснуться их кончиками пальцев.

Расслабьте руки вдоль тела. Представьте, что ваши плечи "приклеены" к полу, чтобы позвоночник оставался нейтральным.

Напрягите ягодичные мышцы и сердечник, упритесь пятками в землю, поднимая бедра к потолку, пока не образуется диагональная линия от колен до бедер и груди. Не поддавайтесь желанию выгибать поясницу, поднимая бедра. Сосредоточьтесь на том, чтобы поддерживать позвоночник в нейтральном положении на протяжении всего сеанса.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд, напрягая ягодичные мышцы.

Медленно опустите бедра обратно на землю и вернитесь в исходное положение на секунду, прежде чем снова подниматься.

Повторить.

Поза "Ноги к стене".

Сядьте правым боком к стене.

Плавно поверните корпус вправо и поставьте ноги на стену. Если вы используете валик, перенесите поясницу на валик, прежде чем поднимать ноги на стену. При переносе веса используйте руки для равновесия.

Опустите спину на пол и лягте. Положите плечи и голову на пол.

Перемещайте вес тела из стороны в сторону и прижимайте сидячие кости поближе к стене.

Разведите руки в стороны ладонями вверх. Если вы используете валик, он должен полностью поддерживать вашу поясницу.

Позвольте головкам бедренных костей (части кости, соединяющей тазобедренную впадину) расслабиться и опуститься к задней поверхности таза.

Закройте глаза и постарайтесь оставаться в этой позе не менее 1 — 2 минут, если не больше, вдыхая и выдыхая через нос.

Чтобы выйти из этой позы, медленно оттолкнитесь от стены и опустите ноги в левую сторону. С помощью рук поднимитесь обратно в сидячее положение.