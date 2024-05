10-минутная тренировка, которая поможет вашему телу расслабиться перед сном

Взрослые, ведущие физически активный образ жизни, как правило, лучше спят. Физические упражнения улучшают качество сна, помогают людям спать дольше и повышают способность выполнять дневные функции. Сохранение физической активности связано и с другими преимуществами, такими как укрепление костей и оздоровление мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license