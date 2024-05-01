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10-минутная тренировка, которая поможет вашему телу расслабиться перед сном

10-минутная тренировка всего тела перед сном

Спорт

Взрослые, ведущие физически активный образ жизни, как правило, лучше спят. Физические упражнения улучшают качество сна, помогают людям спать дольше и повышают способность выполнять дневные функции. Сохранение физической активности связано и с другими преимуществами, такими как укрепление костей и оздоровление мозга.

10-минутная тренировка всего тела перед сном
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Какие же упражнения помогают укрепить тело и расслабить его перед сном?

Разгибание спины с боковым прогибом.

  • Лягте на живот, ноги вместе, руки перед головой, локти согнуты и разведены в стороны.
  • Прижмите живот к земле, одновременно поднимая голову и грудь вверх и отрываясь от земли.
  • Наклоните туловище влево, затем вернитесь в центр, затем наклоните туловище вправо.
  • Продолжайте чередовать наклоны в разные стороны в течение 60 секунд, делая перерывы, чтобы при необходимости опустить грудь обратно на пол.

Скручивание.

  • Лягте на спину, опираясь всем телом на коврик. Расправив плечи и обратив ладони к потолку, вытяните руки над головой, вытягивая ноги вперед, колени сомкнуты, удлиняясь заостренными пальцами ног.
  • На медленном вдохе согните ноги, поднимите руки к потолку и запрокиньте голову так, чтобы подбородок оказался на уровне груди.
  • На выдохе медленно перекатывайтесь вверх и вперед, меняя положение рук так, чтобы они оставались вытянутыми перед плечами.
  • Продолжайте наклоняться вперед, полностью наклоняясь, и постарайтесь дотянуться лбом до колен, по-прежнему удерживая подбородок на груди.
  • Возвращаясь, вдохните, удерживая мышцы брюшного пресса напряженными, а подбородок прижатым к груди, и медленно выполните обратное движение, опуская позвоночник к полу позвонок за позвонком.
  • Повторить.

Ягодичный мостик.

  • Лягте на спину, руки по бокам, колени согнуты, ступни прижаты к полу на ширине бедер. Ваши ступни должны находиться достаточно близко к бедрам, чтобы, протягивая по одной руке к каждой пятке, вы могли просто коснуться их кончиками пальцев.
  • Расслабьте руки вдоль тела. Представьте, что ваши плечи "приклеены" к полу, чтобы позвоночник оставался нейтральным.
  • Напрягите ягодичные мышцы и сердечник, упритесь пятками в землю, поднимая бедра к потолку, пока не образуется диагональная линия от колен до бедер и груди. Не поддавайтесь желанию выгибать поясницу, поднимая бедра. Сосредоточьтесь на том, чтобы поддерживать позвоночник в нейтральном положении на протяжении всего сеанса.
  • Задержитесь в этом положении на несколько секунд, напрягая ягодичные мышцы.
  • Медленно опустите бедра обратно на землю и вернитесь в исходное положение на секунду, прежде чем снова подниматься.
  • Повторить.

Поза "Ноги к стене".

  • Сядьте правым боком к стене.
  • Плавно поверните корпус вправо и поставьте ноги на стену. Если вы используете валик, перенесите поясницу на валик, прежде чем поднимать ноги на стену. При переносе веса используйте руки для равновесия.
  • Опустите спину на пол и лягте. Положите плечи и голову на пол.
  • Перемещайте вес тела из стороны в сторону и прижимайте сидячие кости поближе к стене.
  • Разведите руки в стороны ладонями вверх. Если вы используете валик, он должен полностью поддерживать вашу поясницу.
  • Позвольте головкам бедренных костей (части кости, соединяющей тазобедренную впадину) расслабиться и опуститься к задней поверхности таза.
  • Закройте глаза и постарайтесь оставаться в этой позе не менее 1 — 2 минут, если не больше, вдыхая и выдыхая через нос.
  • Чтобы выйти из этой позы, медленно оттолкнитесь от стены и опустите ноги в левую сторону. С помощью рук поднимитесь обратно в сидячее положение.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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