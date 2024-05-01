Почему собаки воняют псиной: любопытные факты о собаках

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Кинологи рассказали, почему собаки пахнут

1:27
Зоосфера » Собаки

У некоторых пород собак может быть заметный неприятный запах шерсти, хотя это не относится ко всем породам.

Кинологи рассказали, почему собаки пахнут
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Часто возникает вопрос: почему собаки имеют запах, а кошки нет? Основная причина кроется в активности сальных желез, выделяющих жир, который начинает пахнуть, если за собакой не ухаживать должным образом.

Эксперты выделяют несколько причин, почему шерсть собак может начать издавать специфический запах:

  • Пол: у кобелей запах обычно сильнее.
  • Возраст: щенки могут временно пахнуть материнским молоком, а с возрастом от четырёх месяцев до двух лет запах становится более выраженным.
  • Сезон: в жару запах усиливается, особенно если шерсть после купания не высохла полностью. Влажная погода также способствует усилению запаха.
  • Питание: собаки, питающиеся натуральной пищей, могут иметь более сильный запах из-за дисбаланса в питательных веществах.
  • Породы: особенно склонны к появлению запаха охотничьи породы, собаки-спасатели на воде, а также брахицефалы и морщинистые породы из-за складок на коже. Собаки с густым подшерстком также могут иметь сильный запах.

Но стоит отметить, что басенджи, болонки, чихуахуа, таксы, доберманы, пудели и некоторые другие породы почти не имеют специфического запаха.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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