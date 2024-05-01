Почему собаки воняют псиной: любопытные факты о собаках

У некоторых пород собак может быть заметный неприятный запах шерсти, хотя это не относится ко всем породам.
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Часто возникает вопрос: почему собаки имеют запах, а кошки нет? Основная причина кроется в активности сальных желез, выделяющих жир, который начинает пахнуть, если за собакой не ухаживать должным образом.
Эксперты выделяют несколько причин, почему шерсть собак может начать издавать специфический запах:
Пол: у кобелей запах обычно сильнее.
Возраст: щенки могут временно пахнуть материнским молоком, а с возрастом от четырёх месяцев до двух лет запах становится более выраженным.
Сезон: в жару запах усиливается, особенно если шерсть после купания не высохла полностью. Влажная погода также способствует усилению запаха.
Питание: собаки, питающиеся натуральной пищей, могут иметь более сильный запах из-за дисбаланса в питательных веществах.
Породы: особенно склонны к появлению запаха охотничьи породы, собаки-спасатели на воде, а также брахицефалы и морщинистые породы из-за складок на коже. Собаки с густым подшерстком также могут иметь сильный запах.
Но стоит отметить, что басенджи, болонки, чихуахуа, таксы, доберманы, пудели и некоторые другие породы почти не имеют специфического запаха.