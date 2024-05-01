Упрощение процесса выбора формы выплаты накопительной пенсии в России с 1 июля 2024 года

Выплата пенсионных накоплений упростится в июле 2024

2:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Генеральный директор АО "НПФ "БУДУЩЕЕ" Светлана Касина рассказала в интервью "Российской газете", что процесс определения формы выплат накопительной пенсии в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) будет упрощен. Это изменение направлено на предоставление возможности большему числу россиян получать накопительную пенсию одномоментно, а не распределять ее на периодические выплаты.

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Накопительная пенсия формировалась у лиц, родившихся в 1967 году и позднее, которые работали официально до 2014 года и за которых работодатели делали отчисления в Пенсионный Фонд России (ныне Социальный фонд РФ). В последние десять лет основной рост накопительной пенсии обусловлен инвестиционной доходностью, получаемой от вложений в финансовые инструменты фондового рынка.

Человек может забрать свои пенсионные накопления после достижения определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, что соответствует возрасту выхода на пенсию до реформы, или досрочно в случае наличия права на страховую пенсию.

Способ выплаты пенсионных накоплений определяется на основании законодательства, учитывая прогнозируемый размер страховой пенсии, продолжительность периода выплат и объем пенсионных накоплений. Если накопительная пенсия составляет менее 5% от общей суммы пенсионного обеспечения, все средства можно получить единовременно.

С начала июля 2024 года процесс выбора формы выплаты будет значительно упрощен. По новому законодательству, тип выплаты будет зависеть от величины прожиточного минимума пенсионера по России. Если размер накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума, застрахованному будет назначена единовременная выплата.

Это изменение делает процесс выбора выплат более доступным и понятным. Например, при достижении пенсионного возраста, если размер накоплений меньше 350 тысяч рублей, и прожиточный минимум составляет 13 290 рублей в месяц, размер накопительной пенсии будет около 1325 рублей, что не превышает 10% от прожиточного минимума, позволяя получить средства одной выплатой, подчеркнула Светлана Касина.