Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть

Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу. Диетологи утверждают, что на такой диете уходит от 4 до 10 килограммов в зависимости от начального веса. Сброшенные на питьевой диете килограммы не вернуться, если следовать всем рекомендациям.

С осторожностью

Внимательно наблюдайте за своим самочувствием во время диеты. Если ощущаете головокружение, слабость, озноб, видите темные круги перед глазами, лучше прекратить диету. Красота требует жертв, но только не в виде здоровья. Крайне не рекомендуется "сидеть" на питьевой диете людям с болезнями сердца, желудочно-кишечного тракта (даже гастрит является противопоказанием к диете), диабетом, во время беременности, несовершеннолетним и тем, чья работа связана с тяжелым физическим трудом.

Как подготовиться?

За десять дней до диеты постепенно начинайте снижать дневную калорийность своего рациона до 1200 килокалорий. Вводите в питание больше жидких каш, супов, густых овощных подлив, убирайте жирное и сладкое. Так, организм начнет подготовку к грядущей диете и происходящее не станет для него шоком. Необходимо увеличить употребление обычной воды. Хотя бы до двух литров. Если постоянно забываете об этом, установите на телефон приложение, которое считает количество жидкости, выпитое за день.

Основные принципы питьевой диеты

Вся пища должна быть жидкой - это следует из самого названия диеты. Однако к этому правилу нельзя относиться формально. То есть пить молочные коктейли, капучино, пакетированные соки и сливочные крем-супы, значит, формально сидеть на диете. Вес таким образом не уйдет, а то и увеличится.

Помните, что употреблять можно только обезжиренные овощные и мясные бульоны, молочные продукты жирностью не более 1 процента, чай и кофе без сахара и сливок, фрукты и овощи для смузи должны быть не крахмалистыми. Один прием пищи составляет 300-400 миллилитров. Это порядка 1,5 стаканов. За день должно быть 5-6 таких приемов пищи. На протяжении всей диеты нужно выпивать в день около трех литров чистой воды.

Меню на каждый день

В первый день рекомендуется пить куриный, рыбный или говяжий бульоны. Можно добавить немного соли, но лучше ее исключить на время диеты. На второй день пейте ряженку, молоко, кефир, несладкий йогурт. Это молочный день. Третий день посвятите смузи и свежевыжатым сокам из зелени. Несладкие фрукты добавлять можно, но немного. Обязательно разбавляйте соки водой в соотношении один к одному.

Четвертый день - пейте отвары из фруктов и ягод без сахара. Пятый день - день всех видов чая. Лучше всего травяной, но можно и зеленый, красный, пуэр. Разрешается добавлять туда немного молока. В шестой день рекомендуется есть жидкие овощные пюрированные супы, а в последний день устроить голодный день. Это строгий вариант диеты. Если вдруг очень сильно захотелось чего-то питьевого, но не из списка, можно позволить себе. Лишь бы базовые принципы диеты соблюдались.

Выход из диеты

Диетологи советуют выходить из диеты две недели. Первые пять дней питаться также дробно. Употреблять жидкие каши, крем-супы, кисели, молочные продукты. С шестого дня понемногу вводить в рацион овощные салаты и фрукты. На десятый день - рыбу на пару, мясо и птицу, запеченные в духовке. Дальше планируйте свое меню самостоятельно.

Фото: fitness-page.ru

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