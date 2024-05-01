Американские планетологи подтвердили приливное происхождение гейзеров на Энцеладе

Американские планетологи изучили причины гейзерной активности на Энцеладе, спутнике Сатурна, связав её с приливными воздействиями.
Основываясь на данных космического аппарата "Кассини" и последующем биохимическом анализе, учёные выявили в водах Энцелада различные органические соединения, предполагающие возможность жизни, сообщает Naked Science.
Создав трёхмерные модели южнополюсных "тигровых полос", исследователи смоделировали приливные эффекты и обнаружили корреляцию между орбитальным движением Энцелада и периодами активности гейзеров.
Периодические трения льдов в разломах при разных аномалиях ведут к выбросам воды, при этом регион южного полюса демонстрирует более высокую температуру и активность.
Наблюдения указывают на сложные взаимодействия льда и подповерхностного океана, способствующие извержениям жидкой воды и возможной поддержке микробной жизни.
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