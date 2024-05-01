Американские планетологи подтвердили приливное происхождение гейзеров на Энцеладе

Учёные обнаружили причину гейзерной активности на Энцеладе

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские планетологи изучили причины гейзерной активности на Энцеладе, спутнике Сатурна, связав её с приливными воздействиями.

Фото: flickr.com by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основываясь на данных космического аппарата "Кассини" и последующем биохимическом анализе, учёные выявили в водах Энцелада различные органические соединения, предполагающие возможность жизни, сообщает Naked Science.

Создав трёхмерные модели южнополюсных "тигровых полос", исследователи смоделировали приливные эффекты и обнаружили корреляцию между орбитальным движением Энцелада и периодами активности гейзеров.

Периодические трения льдов в разломах при разных аномалиях ведут к выбросам воды, при этом регион южного полюса демонстрирует более высокую температуру и активность.

Наблюдения указывают на сложные взаимодействия льда и подповерхностного океана, способствующие извержениям жидкой воды и возможной поддержке микробной жизни.