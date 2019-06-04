Профилактика бессонницы

Не принято задумываться, что глубиной и длительностью сна, и даже содержательной стороной сновидений измеряется общее состояние психики человека. И, тем не менее, это так. Состояние сна - это не выключенный на ночь режим работы мозга, не период паузы. Во время ночного отдыха происходит упорядочивание информации полученной днем, переработка переживаний и эмоций, стремлений и желаний. Составляющие внутреннего мира человека проходят своеобразное форматирование в часы сна.

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От чего зависит полноценный сон?

От качества жизни. Чем качественнее в целом жизнь, тем качественнее сон. Проблемы дома и на работе, отсутствие гармонии в душе отрицательно влияют на сон. Человек, находясь в состоянии тревоги или возбуждения, часто сталкивается с таким явлением, как бессонница.

Подобное расстройство сна может быть следствием не только внутреннего конфликта, но переутомления, усталости, дурных новостей, плохих событий, справиться с которыми поможет время.

Профилактика бессонницы

Избежать бессонницы поможет отсутствие изнуряющей работы вечером.

Учитывая нюансы собственного организма, можно регулировать необходимую продолжительность сна: стоит прислушаться к самочувствию после разного количества часов, проведенных во сне, и выбрать, в итоге, оптимальный режим.

Любители вечернего чтения, при выборе книг, должны руководствоваться их спокойным или развлекательным содержанием, не перекликающимся с актуальными жизненными событиями.

Полезной профилактикой бессонницы станут ежевечерние прогулки. Их умиротворяющее и успокаивающие действие станет отличным подспорьем в поддержании здоровья нервной системы, достаточно лишь определиться с наиболее удачным временем их совершения.

Полная темнота, тишина и свежий воздух в спальне - простые и эффективные способы, повышающие качество засыпания и сна.

Многие люди грешат размышлениями и построениями планов на будущее именно перед сном, откладывая себе, тем самым, его наступление. Правильнее, представить стену, отделяющую от забот, тревог и неустроенных дел и следовать народной пословице о более мудром, чем вечер, утре.

Контроль наступление сна, его чрезмерное ожидание - не лучшие спутники засыпания. Эффективнее, просто не сопротивляться ему.

Ложась спать, можно усилием воли расслаблять мышцы поочередно, начиная с лицевых и далее переходя к рукам, ногам, спине и шее. При этом не стоит забывать про дыхание, делая вдохи и выдохи.

На пороге засыпания, рекомендуется вообразить уютное и спокойное место. У каждого оно свое. Это и реальные места, и уголки из фантазии. Возникающие неожиданнее образы, станут сигналом о переходе из яви в мир снов.

Не нужно забывать и о средствах, действующих на психику успокоительным образом: ароматы, теплая ванна, молоко, мед, удобная одежда и постель.

Обратив внимание на эти нехитрые способы, вероятно, удастся решить проблемы с засыпанием. Однако стоит помнить, что бессонница может быть следствием невнимательного отношения к собственной психике и недооценивания личной психогигиены. При этом применение снотворных лекарств не устранит глубинных причин, а лишь замаскирует их. К тому же, для их употребления требуется консультации врача.

Приятных снов!

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