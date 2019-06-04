EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Наталья Сухарева

Профилактика бессонницы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Не принято задумываться, что глубиной и длительностью сна, и даже содержательной стороной сновидений измеряется общее состояние психики человека. И, тем не менее, это так. Состояние сна - это не выключенный на ночь режим работы мозга, не период паузы. Во время ночного отдыха происходит упорядочивание информации полученной днем, переработка переживаний и эмоций, стремлений и желаний. Составляющие внутреннего мира человека проходят своеобразное форматирование в часы сна.

Профилактика бессонницы

Читайте также: Чем грозит бессонница 

От чего зависит полноценный сон?

От качества жизни. Чем качественнее в целом жизнь, тем качественнее сон. Проблемы дома и на работе, отсутствие гармонии в душе отрицательно влияют на сон. Человек, находясь в состоянии тревоги или возбуждения, часто сталкивается с таким явлением, как бессонница.  

Подобное расстройство сна может быть следствием не только внутреннего конфликта, но переутомления, усталости, дурных новостей, плохих событий, справиться с которыми поможет время.

Профилактика бессонницы

  • Избежать бессонницы поможет отсутствие изнуряющей работы вечером.
  • Учитывая нюансы собственного организма, можно регулировать необходимую продолжительность сна: стоит прислушаться к самочувствию после разного количества часов, проведенных во сне, и выбрать, в итоге, оптимальный режим.
  • Любители вечернего чтения, при выборе книг, должны руководствоваться их спокойным или развлекательным содержанием, не перекликающимся с актуальными жизненными событиями.
  • Полезной профилактикой бессонницы станут ежевечерние прогулки. Их умиротворяющее и успокаивающие действие станет отличным подспорьем в поддержании здоровья нервной системы, достаточно лишь определиться с наиболее  удачным временем их совершения.
  • Полная темнота, тишина и свежий воздух в спальне - простые и эффективные способы, повышающие качество засыпания и сна.
  • Многие люди грешат размышлениями и построениями планов на будущее именно перед сном, откладывая себе, тем самым, его наступление. Правильнее, представить стену, отделяющую от забот, тревог и неустроенных дел и следовать народной пословице о более мудром, чем вечер, утре.
  • Контроль наступление сна, его чрезмерное ожидание - не лучшие спутники засыпания. Эффективнее, просто не сопротивляться ему.
  • Ложась спать, можно усилием воли расслаблять мышцы поочередно, начиная с лицевых и далее переходя к рукам, ногам, спине и шее. При этом не стоит забывать про дыхание, делая вдохи и выдохи.
  • На пороге засыпания, рекомендуется вообразить уютное и спокойное место. У каждого оно свое. Это и реальные места, и уголки из фантазии. Возникающие неожиданнее образы, станут сигналом о переходе из яви в мир снов.
  • Не нужно забывать и о средствах, действующих на психику успокоительным образом: ароматы, теплая ванна, молоко, мед, удобная одежда и постель.

Обратив внимание на эти нехитрые способы, вероятно, удастся решить проблемы с засыпанием. Однако стоит помнить, что бессонница может быть следствием невнимательного отношения к собственной психике и недооценивания личной психогигиены. При этом применение снотворных лекарств не устранит глубинных причин, а лишь замаскирует их. К тому же, для их употребления требуется консультации врача.

Приятных снов!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

БЕССОННИЦА: причины, последствия | Как избавиться от бессонницы | Лечение бессонницы | Быстро уснуть
Куратор: Елена Андреева
Темы здоровье бессоница бессонница профилактика заболеваний
Новости
Белорусские самолёты боятся летать над Крымом
Военные судна Голландии и Великобритании вошли в Чёрное море
Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой
В Госдуме высказались о намерении наказывать ковид-диссидентов
В Новосибирске взорвалась автозаправочная станция
Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве
Эстония объявила РФ "самой большой угрозой для НАТО"
Байден разработал стратегию для разубеждения Путина
Анджелина Джоли провела в доме экс-супруга несколько часов
Глюкоза с размахом отпраздновала 35-летие и годовщину свадьбы
Последние материалы
Уретрит. Причины, симптомы, лечение
Победить бедность можно, если помогать бедным с умом
Камни в почках: как они появляются?
Белорусские самолёты боятся летать над Крымом
Военные судна Голландии и Великобритании вошли в Чёрное море
Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой
Украина провалила очередной тест на здравый смысл
В Госдуме высказались о намерении наказывать ковид-диссидентов
Восемь признаков, указывающих на дефицит йода в организме
ТОП 5 продуктов, вызывающих быстрое старение кожи
Популярное
Мир. Новости мира
Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?

Роман Протасевич в нашумевшем телеинтервью сделал прозрачный намек, что за финансированием ТГ-канала Nexta стоял российский олигарх. Но имени не назвал. Кого он имел в виду?

Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?
Ливийским президентом может снова стать Каддафи
Мир. Новости мира
Ливийским президентом может снова стать Каддафи
Политика. Новости и аналитика
Лидеры G7 подготовили совместное заявление по России
Здоровье
Проценко: коронавирус мутировал -проверенные методы лечения не работают
Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Байден намерен обсудить поведение России на встрече с Путиным
Новости футбола
На Украине поражение сборной России отметили бесплатными такси и пивом
"Он умер на несколько минут": врачи рассказали о спасении Эриксена
Новости футбола
"Он умер на несколько минут": врачи рассказали о спасении Эриксена
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников