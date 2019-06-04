Не принято задумываться, что глубиной и длительностью сна, и даже содержательной стороной сновидений измеряется общее состояние психики человека. И, тем не менее, это так. Состояние сна - это не выключенный на ночь режим работы мозга, не период паузы. Во время ночного отдыха происходит упорядочивание информации полученной днем, переработка переживаний и эмоций, стремлений и желаний. Составляющие внутреннего мира человека проходят своеобразное форматирование в часы сна.
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От качества жизни. Чем качественнее в целом жизнь, тем качественнее сон. Проблемы дома и на работе, отсутствие гармонии в душе отрицательно влияют на сон. Человек, находясь в состоянии тревоги или возбуждения, часто сталкивается с таким явлением, как бессонница.
Подобное расстройство сна может быть следствием не только внутреннего конфликта, но переутомления, усталости, дурных новостей, плохих событий, справиться с которыми поможет время.
Обратив внимание на эти нехитрые способы, вероятно, удастся решить проблемы с засыпанием. Однако стоит помнить, что бессонница может быть следствием невнимательного отношения к собственной психике и недооценивания личной психогигиены. При этом применение снотворных лекарств не устранит глубинных причин, а лишь замаскирует их. К тому же, для их употребления требуется консультации врача.
Приятных снов!
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