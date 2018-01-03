Согласно исследованию шведских ученых, изменения ферментной активности при бессоннице сродни тем, что возникают при черепно-мозговых травмах.
Только при ЧМТ люди обычно:
в то время как к недосыпу относятся как к чему-то совсем неопасному.
А ведь итогом повреждения нервных клеток любого происхождения могут стать неприятные последствия, начиная от астенического синдрома и заканчивая дисциркуляторной энцефалопатией.
Исследователи среди прочего замеряли уровень в крови особого вещества — нейронспецифической энолазы.
Этот фермент способствует протеканию в клетках реакций гликолиза — окисления глюкозы без кислорода с образованием молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), универсального энергетика практически любого живого организма.
Тем не менее данный механизм в большинстве клеток не основной, а резервный.
Основным является сжигание глюкозы с участием кислорода в так называемом цикле Кребса — с выделением намного большего количества энергии и без образования некоторых не самых желательных побочных продуктов.
Среди них, например, молочная кислота, с которой наверняка знаком любой, кто хоть раз перезанимался спортом. Например, увлекшись, человек перекачал пресс, а на следующее утро начал ощущать в мышцах живота боль при малейшем движении.
Причина — как раз в молочной кислоте:
В итоге гликолиз и приводит к накоплению в тканях не очень полезной молочной кислоты. Сходные процессы происходят и в мозговых клетках:
Что, кстати говоря, наблюдается не только при сотрясении мозга, но и при:
В силу этого, нейронспецифическая энолаза является маркером всех этих патологий, пусть и в разной степени. Шведские ученые также выяснили, что уровень данного фермента повышается на целых 20% и после бессонной ночи.
Ничего удивительного здесь нет: работа наших мозговых клеток без надлежащего ночного отдыха вполне закономерно начинает напоминать спортивные перегрузки, поэтому и переход нейронов на не самый желательный, бескислородный путь окисления глюкозы вполне закономерен.
Существует несколько проверенных способов борьбы с бессонницей:
Разница тут больше в чисто социально-поведенческом аспекте. В самом деле, получив хороший удар по голове, после которого случилась потеря сознания, тошнота или головная боль, редкий человек не обратится к врачу.
А обратившись, станет выполнять его рекомендации:
и так далее. А многие ли хотя бы просто щадят свой организм после бессонной ночи?
Ставить знак равенства между лишением сна и черепно-мозговой травмой, конечно, не совсем корректно.
Если бы итогом любого бессонного эпизода становилось бы развитие изменений в мозге, аналогичных сотрясению мозга, значительная часть человечества имела бы как минимум дисциркуляторную энцифалопатию в еще достаточно молодом возрасте.
С другой стороны, недооценивать риски бессонницы тоже не стоит. Совсем без сна человек в состоянии находиться от силы неделю, а дальше он может потерять сознание или даже умереть.
Длительные ограничения сна до пяти с половиной часов в сутки также, по данным исследований, ведут к снижению продолжительности жизни на 20 лет, особенно в сравнении с теми, кто спит положенные организму семь-восемь часов.
Что обычно вкладывается в понятие астено-вегетативного синдрома, отнюдь не смертельного, но неприятного заболевания, снижающего качество жизни. Надо ли объяснять, что жалобы в рамках упомянутого синдрома почти каждый ощущает и после бессонной ночи?
Да, за пару таких эпизодов с организмом вряд ли случится что-то серьезное. Но если они будут повторяться постоянно, на смену:
могут придти уже органические, структурные изменения вещества мозга, вылечить которые весьма проблематично, а иногда и просто невозможно.
Читайте также:
Ученые назвали полезный эффект от недосыпания
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.