Как вылечить бессоницу?

Согласно исследованию шведских ученых, изменения ферментной активности при бессоннице сродни тем, что возникают при черепно-мозговых травмах.

Бессонница. Что поможет вам уснуть

Только при ЧМТ люди обычно:

лечатся

соблюдают постельный режим

принимают лекарства

в то время как к недосыпу относятся как к чему-то совсем неопасному.

Причины бессоницы

А ведь итогом повреждения нервных клеток любого происхождения могут стать неприятные последствия, начиная от астенического синдрома и заканчивая дисциркуляторной энцефалопатией.

Исследователи среди прочего замеряли уровень в крови особого вещества — нейронспецифической энолазы.

Этот фермент способствует протеканию в клетках реакций гликолиза — окисления глюкозы без кислорода с образованием молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), универсального энергетика практически любого живого организма.

Тем не менее данный механизм в большинстве клеток не основной, а резервный.

Основным является сжигание глюкозы с участием кислорода в так называемом цикле Кребса — с выделением намного большего количества энергии и без образования некоторых не самых желательных побочных продуктов.

Среди них, например, молочная кислота, с которой наверняка знаком любой, кто хоть раз перезанимался спортом. Например, увлекшись, человек перекачал пресс, а на следующее утро начал ощущать в мышцах живота боль при малейшем движении.

Причина — как раз в молочной кислоте:

нетренированные мышцы не имеют достаточного кровоснабжения при повышенных нагрузках

в таких условиях вынуждены переходить на бескислородный путь получения АТФ для обеспечения своей работы.

В итоге гликолиз и приводит к накоплению в тканях не очень полезной молочной кислоты. Сходные процессы происходят и в мозговых клетках:

при ухудшении кровоснабжения

нарушении их нормального функционирования

Что, кстати говоря, наблюдается не только при сотрясении мозга, но и при:

эпилептических припадках

сосудистых нарушениях

некоторых злокачественных опухолях, которые тоже предпочитают питаться глюкозой без участия кислорода.

Совсем без сна человек в состоянии находиться от силы неделю

В силу этого, нейронспецифическая энолаза является маркером всех этих патологий, пусть и в разной степени. Шведские ученые также выяснили, что уровень данного фермента повышается на целых 20% и после бессонной ночи.

Ничего удивительного здесь нет: работа наших мозговых клеток без надлежащего ночного отдыха вполне закономерно начинает напоминать спортивные перегрузки, поэтому и переход нейронов на не самый желательный, бескислородный путь окисления глюкозы вполне закономерен.

Как бороться с бессонницей в домашних условиях

Существует несколько проверенных способов борьбы с бессонницей:

Налаживание режима и соблюдение гигиены сна . Это комплексный процесс, который в первую очередь подразумевает, что подъемы и отходы ко сну должны совершаться в одно и то же время. Во время налаживания режима не рекомендуется долго лежать в постели после пробуждения и тем более спать днем. Кроме того, стоит заменить неудобный матрас и запастись берушами, если причина бессонницы — шумные соседи или "веселые" компании под окном. Комфортная температура и влажность воздуха, полное отсутствие света — также важные для полноценного сна условия.

Физические нагрузки и ведение активного образа жизни . Конечно, все хорошо в меру, и страдающему бессонницей человеку со слабым здоровьем вряд ли подойдут изнуряющие тренировки с тяжелой штангой. Однако прогулки на свежем воздухе, йога, пилатес и скандинавская ходьба будут очень кстати. При этом физической активностью не стоит заниматься перед сном: упражнения лучше завершать за три-четыре часа до планируемого "отбоя".

Диета. Ложиться спать с сильным чувством голода не следует: в таком случае рекомендуется выпить стакан теплого молока или кефира, съесть что-нибудь легкое. Острые блюда, темный шоколад, а также кофе, чай, какао и газировку лучше вовсе убрать из вечернего рациона: все эти продукты стимулируют нервную систему и не дают заснуть.

Релаксационные методики . Можно попробовать медитацию, послушать успокаивающую музыку и принять теплый (но не горячий) душ. А вот смотреть остросюжетные фильмы, обдумывать насущные проблемы, выяснять отношения с семьей и заниматься активной умственной деятельностью перед сном явно не стоит.

Арома- и фитотерапия. Ароматерапия проводится с помощью специальных аромаламп, травяных подушечек. Также это могут быть расслабляющие ванны с эфирными маслами: крепкому сну способствует можжевельник, ромашка, апельсин, кипарис, кедр и мирра. Кроме того, нормализовать сон помогают отвары валерианы, донника, ангелики, зверобоя, мелиссы, овса и пустырника.

Разница тут больше в чисто социально-поведенческом аспекте. В самом деле, получив хороший удар по голове, после которого случилась потеря сознания, тошнота или головная боль, редкий человек не обратится к врачу.

А обратившись, станет выполнять его рекомендации:

полупостельный режим в течении 10-14 дней,

прием лекарств,

щадящий режим труда и отдыха после выхода с больничного

и так далее. А многие ли хотя бы просто щадят свой организм после бессонной ночи?

Не все относятся к бессонице, как к серьезному физиологическому нарушению

Ставить знак равенства между лишением сна и черепно-мозговой травмой, конечно, не совсем корректно.

Если бы итогом любого бессонного эпизода становилось бы развитие изменений в мозге, аналогичных сотрясению мозга, значительная часть человечества имела бы как минимум дисциркуляторную энцифалопатию в еще достаточно молодом возрасте.

С другой стороны, недооценивать риски бессонницы тоже не стоит. Совсем без сна человек в состоянии находиться от силы неделю, а дальше он может потерять сознание или даже умереть.

Длительные ограничения сна до пяти с половиной часов в сутки также, по данным исследований, ведут к снижению продолжительности жизни на 20 лет, особенно в сравнении с теми, кто спит положенные организму семь-восемь часов.

Что обычно вкладывается в понятие астено-вегетативного синдрома, отнюдь не смертельного, но неприятного заболевания, снижающего качество жизни. Надо ли объяснять, что жалобы в рамках упомянутого синдрома почти каждый ощущает и после бессонной ночи?

Да, за пару таких эпизодов с организмом вряд ли случится что-то серьезное. Но если они будут повторяться постоянно, на смену:

функциональным

и обратимым изменениям мозговой активности

могут придти уже органические, структурные изменения вещества мозга, вылечить которые весьма проблематично, а иногда и просто невозможно.

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