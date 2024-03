Если действия хуситов являются ответом на "бал вампиров", то автор достоин "Героя России"

Логистические компании мира увеличивают грузопотоки в разы через территорию РФ. РЖД собирает урожай долларов в бюджет страны, развивается сама и развиваются российские регионы. Автору плана надо давать звание "Героя России".

Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0