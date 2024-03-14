Если действия хуситов являются ответом на "бал вампиров", то автор достоин "Героя России"

Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров"

Логистические компании мира увеличивают грузопотоки в разы через территорию РФ. РЖД собирает урожай долларов в бюджет страны, развивается сама и развиваются российские регионы. Автору плана надо давать звание "Героя России".

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Хуситы обеспечили спрос на новую логистику через РФ

The Financial Times сообщил о том, что после начала "нападений йеменских хуситов на суда в Красном море" количество транзита грузов из Азии в Европу через Россию по железной дороге стало резко увеличиваться.

Согласно приведённым газетой данным, у немецкой DHL с декабря запросы на перевозку грузов по российскому железнодорожному коридору подскочили примерно на 40%. Компания RailGate Europe заявила о росте спроса на этот транзит на 25-35%, а нидерландская Rail Bridge Cargo — на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Время в пути по железной дороге через Россию между Чэнду (Китай) и Дуйсбургом (Германия) составляет 25-30 дней, а перенаправленные через мыс Доброй Надежды суда достигают Северной Европы за 50-55 дней.

"Подавляющее количество отправлений идёт через Россию", — подтвердила DHL.

РЖД будет наращивать грузопоток, потому что есть гарантии безопасности для бизнеса и потому что Китай заинтересован в независимой от США российской логистике. Ожидается, что к 2030 году пропускная способность таких железных дорог, как БАМ и Транссибирская магистраль, достигнет 210 млн тонн в год против 173 млн тонн в 2023 году. В Амурской области в связи с этим наступает экономический бум.

Мурманск станет новым экономическим центром РФ

Перевозки РЖД растут не только с востока на запад, но и с севера на юг, пока частично через водные и шоссейные пути.

The New York Times сообщила, что на кредит РФ Иран строит железную дорогу, которая свяжет два иранских города — Астару и Решт. Она сначала обеспечит сообщение между Ираном и Азербайджаном на севере, а затем — с российской железнодорожной сетью. Новый маршрут позволит сократить время доставки грузов в Мумбаи из Санкт-Петербурга всего до 10 дней с 30 до 45 дней в настоящее время.

Эта железная дорога дойдёт до "портов Балтики и Баренцева моря", сообщил президент РФ Владимир Путин. То есть до Мурманска, в том числе. На западном берегу Кольского залива уже ведётся строительство новой огромной портовой инфраструктуры.

По плану Москвы, ещё один коридор от Арктики на юг планируется на Дальнем Востоке. Его элементы также формируются. Это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур — Тихоокеанская железная дорога, сказал Путин.

Совсем по-другому в этом контексте смотрится и Северный морской путь. Китай строит собственный ледокольный флот. Одно из крупнейших посольств Поднебесной, согласно СМИ, будет находиться в Исландии.

Судьбоносные для России события исторического масштаба

Эти логистические проекты станут прорывными и обеспечат РФ небывалые доходы и развитие.

Именно поэтому уже начала строиться высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Петербург. В перспективе — строительство таких дорог в направлении

Рязани,

Казани,

Екатеринбурга,

Адлера

и даже Минска.

Проекты обогатят не только РФ, но и другие страны-транзитёры —

Казахстан,

Туркмению,

Афганистан.

Исполнится мечта Киргизии о том, что будет профинансировано строительство "подвисшей" железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Если действия хуситов являются частью коллективного ответа Востока и Юга Западу на их "бал вампиров", то автору плана надо давать "Героя России". Если это случайное событие или подарок судьбы, то надо им пользоваться и поддерживать, как умеют делать американцы.

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