Путин раскритиковал "набивающие брюхо человеческой плотью" западные элиты

Путин: элиты Запада должны осознать, что "бал вампиров" завершается

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

В беседе с журналистом Дмитрием Киселёвым для телеканала "Россия 1" и РИА Новости российский лидер Владимир Путин призвал западные элиты, которые пытаются удержать доминирующее несправедливое положение на международной арене, осознать, что "бал вампиров" подходит к концу.

Фото: kremlin.ru is licensed under официальный сайт Президента РФ

"Они столетиями набивали брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но им следует понять, что бал вампиров заканчивается", — отметил политик.

Он напомнил, как "золотой миллиард" столетиями паразитировал на народах Африки, Азии и Латинской Америки. После этого, конечно, африканские лидеры стремятся больше работать с Россией. Подчеркивая важность изменений в системе международных отношений, глава РФ напомнил о важности справедливости и равноправия между нациями. Ранее он уже говорил о том, что идея абсолютного доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер.

До этого Владимир Владимирович говорил, что мир сейчас проходит через период тяжёлого заболевания. Он разделён на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве — однако "всё-таки это одна голова".