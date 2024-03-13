В беседе с журналистом Дмитрием Киселёвым для телеканала "Россия 1" и РИА Новости российский лидер Владимир Путин призвал западные элиты, которые пытаются удержать доминирующее несправедливое положение на международной арене, осознать, что "бал вампиров" подходит к концу.
"Они столетиями набивали брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но им следует понять, что бал вампиров заканчивается", — отметил политик.
Он напомнил, как "золотой миллиард" столетиями паразитировал на народах Африки, Азии и Латинской Америки. После этого, конечно, африканские лидеры стремятся больше работать с Россией. Подчеркивая важность изменений в системе международных отношений, глава РФ напомнил о важности справедливости и равноправия между нациями. Ранее он уже говорил о том, что идея абсолютного доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер.
До этого Владимир Владимирович говорил, что мир сейчас проходит через период тяжёлого заболевания. Он разделён на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве — однако "всё-таки это одна голова".
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