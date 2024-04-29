Ароматная, яркая, пряная: запечённая в духовке тыква — потрясающая закуска, которая будет уместна на любом столе
Пряная тыква, запечённая в духовке
Пряная, ярко-оранжевая, ароматная. Запечённая в духовке тыква — блюдо, которое можно приготовить без лишних хлопот. Это потрясающая закуска, которая будет уместна на любом столе.
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Ингредиенты
- 1 тыква,
- 2 столовые ложки оливкового масла,
- 2 зубчика чеснока, измельчённых,
- соль и молотый перец по вкусу.
Приготовление
- Тыкву необходимо очистить, удалить семена и нарезать кубиками.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Смешайте в большой миске нарезанную кубиками тыкву с оливковым маслом, чесноком, солью и чёрным перцем. Разложите на противне. Выпекайте 25-30 минут.
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Запечённая Тыква, которую едят Все!