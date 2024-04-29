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Ароматная, яркая, пряная: запечённая в духовке тыква — потрясающая закуска, которая будет уместна на любом столе

Пряная тыква, запечённая в духовке

Еда

Пряная, ярко-оранжевая, ароматная. Запечённая в духовке тыква — блюдо, которое можно приготовить без лишних хлопот. Это потрясающая закуска, которая будет уместна на любом столе.

Пряная тыква, запечённая в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 тыква,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых,
  • соль и молотый перец по вкусу.

Приготовление

  1. Тыкву необходимо очистить, удалить семена и нарезать кубиками.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  3. Смешайте в большой миске нарезанную кубиками тыкву с оливковым маслом, чесноком, солью и чёрным перцем. Разложите на противне. Выпекайте 25-30 минут. 
Запечённая Тыква, которую едят Все!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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