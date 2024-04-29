Всего 4 обычными продуктами избавляемся от "плохого" холестерина в крови, рассказываем о природных статинах

Как снизить холестерин естественным путем: рекомендации диетолога Энджи Джефферсон

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный диетолог Энджи Джефферсон делится советами для людей, страдающих от повышенного уровня холестерина в крови. Эксперт настоятельно рекомендует пересмотреть свой рацион питания и обогатить его продуктами, способствующими нормализации уровня холестерина.

Фото: National Institutes of Health is licensed under Public domain

Фитостеролы и фитостанолы, о которых упоминает Энджи Джефферсон, являются растительными соединениями, структурно похожими на холестерин. Эти вещества обладают способностью блокировать всасывание холестерина в кишечнике, что подтверждено множеством научных исследований. Потребление продуктов, богатых фитостеролами, может значительно снизить уровень LDL-холестерина, что предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. (Википедия)

Джефферсон акцентирует внимание на важности употребления продуктов, богатых стеролами и станолами — растительными аналогами холестерина. Эти вещества, по размеру и форме напоминающие холестерин, вступают в конкуренцию с ним в кишечнике, тем самым блокируя его всасывание в кровоток и постепенно снижая его уровень в организме.

Джэфферсон подчеркивает, что стеролы и станолы не накапливаются в организме, следовательно, чтобы достичь желаемого эффекта, продукты с их содержанием должны употребляться регулярно. Она особенно рекомендует включать в свой рацион бобовые, такие как фасоль и горох, которые являются хорошими источниками этих веществ.

Кроме того, диетолог советует обратить внимание на продукты, содержащие растворимую гелеобразную клетчатку бета-глюкан, например, овес и ячмень. Бета-глюкан способен впитывать холестерин и желчные кислоты в процессе пищеварения, что способствует снижению уровня LDL («плохого» холестерина) в крови. Энджи подчеркивает важность потребления цельных зерен, поскольку именно в них содержится достаточное количество бета-глюкана для оказания положительного эффекта на здоровье.