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Ароматические секреты привлекательности: ноты, сведущие его с ума

Пять нот в ароматах, которые заставляют его сходить с ума

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Парфюм, подобно макияжу, является мощным женским оружием, способным поднять настроение, создать романтическое настроение и оставить неизгладимое впечатление на мужчин. Эксперты в области парфюмерии считают определенные ароматические ноты, способствующие усилению женской привлекательности.

Пять нот в ароматах, которые заставляют его сходить с ума
Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Магнолия — экзотический цветок с ярким, сладким ароматом, который придает шлейфу женственность и кокетливость. Ананас, с его оптимистичным настроем, делает женщину игривой и легкой. Мандариновый аромат, свежий и радостный, навевает мысли о празднике и веселье, при этом поднимает энергию и активизирует. Роза, классическая нота, ассоциируется с женственностью и романтикой, заставляя мужчин относиться к женщине с трепетом и изяществом. Мускус, афродизиакальная нота, в парфюмерии часто используется в синтетической форме для создания уютного, окутывающего аромата, способного успокаивать и настраивать на флирт.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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