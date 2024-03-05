"Нарушены логистические цепочки": эксперт Кобяков прогнозирует рост цен на продовольствие из-за ситуации в Красном море

Эксперт Кобяков предрёк рост цен на продовольствие из-за атак в Красном море

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций для связи с РФ Олег Кобяков заявил, что мировые цены на продовольствие вырастут из-за атак хуситов в Красном море.

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В беседе с ТАСС Кобяков называл происходящие в районе Красного моря "кризисом", причиной которого стали атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем, США и их союзниками. Один из важнейших мировых маршрутов транспортных перевозок не работает должным образом — трафик упал на треть, значительно возросли тарифы на страховку, а многие компании и вовсе отказались направлять свои грузы этим путём.

"Нарушены устоявшиеся логистические цепочки. Владельцы грузов вынуждены отправлять суда, курсирующие между Азией и Европой, вокруг мыса Доброй Надежды. Этот маршрут на восемь тысяч километров длиннее и на 10-14 дней дольше. Как следствие, происходит удорожание продукции", — сказал Кобяков.

Ситуацию может ещё сильнее усугубить состояние Панамского канала, разделяющего Северную и Южную Америку. Транзит грузов через канал снизился на 49% по сравнению с пиковыми показателями из-за низкого уровня воды. Судоходство через Суэцкий канал после начала атак хуситов снизилось на 42%. Таким образом, в бедственном положении оказались две важнейшие мировые транспортные артерии, и результатом этого уже в ближайшее время станет рост цен, который почувствуют в большинстве государств планеты.

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" осенью прошлого года объявили, что начинают атаковать в Красном море суда, связанные с США, Израилем и их союзниками в ответ на геноцид палестинцев в секторе Газа. Используя баллистические ракеты и беспилотники, они регулярно наносят удары по торговым судам. Кроме того, хуситы взяли на себя ответственность за повреждение подводных интернет-кабелей в этом районе, обеспечивающих до 15% сетевого трафика между Азией и Европой.