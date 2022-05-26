EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Как технический дефолт РФ скажется на стране

Экономика

Как и обещали (пугали) власти США, 25 мая американский минфин все-таки прекратил действие генеральной лицензии минфина РФ на платежи по выпускам еврооблигаций.

Как технический дефолт РФ скажется на стране

Это повод для дефолта России, хотя на практике все не так страшно. Но и не все так просто.

По этому поводу Bloomberg пишет, что Россия должна 100 миллионов долларов по внешнему долгу, но уже давно перевела деньги, чтобы обезопасить себя и опередить новые ограничения. Это логично — раз средства поступили к платежному агенту, обязательства России по долгу выполнены.

При всей скандальности ситуации это — копейки. Почему?

  • До конца года РФ должна заплатить по евробондам около $1 млрд
  • Одни только российские нефтеэкспортеры ежемесячно получают около $20 млрд.

27 мая от минфина бы потребовались платежи по еврооблигациям на €26,5 млн и на $71,25 млн, но деньги ушли еще 20 мая.

В июне предстоит заплатить $235 млн, и если он не дойдет до адресатов — дефолт (технический) России американцы могут объявлять официально.

России, правда, от этого ни жарко, ни холодно — деньги в долг ей не нужны, да и не даст никто из стран Запада и ЕС. А то, что кредиторы не желают платежи принимать — проблемы самих кредиторов. Россия может обслуживать свои платежи.

Конечно, "дорогие россияне" не особо любят само слово "дефолт”, вспоминая 1998 год и его последствия: взлет курса доллара, обвал бизнеса, в некоторых случаях — невыплаты зарплат, пенсий, полуголодное существование народа. Вот только в этот (если он случится) раз такого внутри страны не будет. Перефразируя легендарное высказывание — "деньги есть".

У властей же появляется возможность списать все экономические неурядицы на происки "наших западных партнеров". Хотя, вряд ли это целесообразно: в нулевые они получили право на управление страной именно на волне "дефолта-98”. Гораздо правильнее (и спокойнее) называть данную ситуацию "техническим дефолтом".

Мнения экспертов о возможном дефолте России

Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии ущемляет, в первую очередь, права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты, и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, заявили в министерстве финансов России.

Выплаты держателям еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НКО АО НРД, так что претензии от них маловероятны, считают российские финансисты.

А вот кто уж точно попытается воспользоваться ситуацией, так это китайцы. Эксперты уверены: Китай точно повысит цену своей лояльности к России, когда будет давать миллионы и миллиарды долларов (юаней). Дескать, мы все понимаем, но формально-то дефолт, а, значит, процент взлетит "на вкус китайцев".

Впрочем, и это не смертельно: у России есть и "энерго-рычаг", и договоренности на ближайшие десятилетия. А еще впереди у Китая "маячит" Тайвань…

Кстати, пока что неизвестно, наберется ли достаточное количество кредиторов, чтобы объявить проблему проблемой. Чисто формально держатели облигаций за пределами США все еще могут получить средства. А для публичного объявления необходимо, чтобы менее 25% держателей облигаций не получили выплаты.

Неуплата, к тому же, дает России льготный период в 30 дней для того, чтобы найти решение, как это уже было с апрельскими платежами, оплаченными в начале мая. Рынок в курсе, что у России достаточно наличных денег благодаря еженедельным поступлениям от продажи нефти, газа и других сырьевых товаров.

Так что пока вопрос действительно "висит в воздухе".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Доллар - все? Или пора хоронить рубль?
Sberbank
Новости
Паспорт "хорошего русского" поможет СК РФ возбуждать дела
Бойцы ВСУ вынуждены воевать оружием Первой и Второй мировых войн
Панин ночует на улице: "Местные бездомные меня приняли за своего"
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"*
Руденко: к обороне "Азовстали" боевики готовились заранее
Очередной бунт ВСУ: "Заберите нас отсюда"
Al Jazeera: генерал НАТО отвел России девять месяцев на победу на Украине
Глава Минобороны Блащак заявил, что Польша находится в полной безопасности
Ходарёнок: у России есть запас ракет на несколько лет операции
Кедми призвал премьера Польши Моравецкого знать своё место "под столом"
Популярное
Силовые структуры
Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе

Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.

Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Силовые структуры
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Мир. Новости мира
Sohu: премьер Японии Кисида испытал 30-секундный позор на саммите с Байденом
Силовые структуры
Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе
Людмила Черткова Последний хрен украинцам придётся доедать без соли Людмила Черткова Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Зеленский отреагировал на заявление Шойгу: "Специально притормаживают"
Мир. Новости мира
В Сети опубликовали первые кадры с пленными боевиками ВСУ из-под Лимана
Французский волонтёр Боке: "азовцы"* спокойно добивали тяжелораненых русских
Силовые структуры
Французский волонтёр Боке: "азовцы"* спокойно добивали тяжелораненых русских
Последние материалы
В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"*
Руденко: к обороне "Азовстали" боевики готовились заранее
Очередной бунт ВСУ: "Заберите нас отсюда"
Последний хрен украинцам придётся доедать без соли
Al Jazeera: генерал НАТО отвел России девять месяцев на победу на Украине
Глава Минобороны Блащак заявил, что Польша находится в полной безопасности
Ходарёнок: у России есть запас ракет на несколько лет операции
Кедми призвал премьера Польши Моравецкого знать своё место "под столом"
Шевчук надеется выступить в Израиле после запрета концертов в России
Жители Светлодарска встречают военных ДНР и ЛНР: "Вас ждали все эти восемь лет"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников