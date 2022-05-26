Как технический дефолт РФ скажется на стране

Как и обещали (пугали) власти США, 25 мая американский минфин все-таки прекратил действие генеральной лицензии минфина РФ на платежи по выпускам еврооблигаций.

Это повод для дефолта России, хотя на практике все не так страшно. Но и не все так просто.

По этому поводу Bloomberg пишет, что Россия должна 100 миллионов долларов по внешнему долгу, но уже давно перевела деньги, чтобы обезопасить себя и опередить новые ограничения. Это логично — раз средства поступили к платежному агенту, обязательства России по долгу выполнены.

При всей скандальности ситуации это — копейки. Почему?

До конца года РФ должна заплатить по евробондам около $1 млрд

Одни только российские нефтеэкспортеры ежемесячно получают около $20 млрд.

27 мая от минфина бы потребовались платежи по еврооблигациям на €26,5 млн и на $71,25 млн, но деньги ушли еще 20 мая.

В июне предстоит заплатить $235 млн, и если он не дойдет до адресатов — дефолт (технический) России американцы могут объявлять официально.

России, правда, от этого ни жарко, ни холодно — деньги в долг ей не нужны, да и не даст никто из стран Запада и ЕС. А то, что кредиторы не желают платежи принимать — проблемы самих кредиторов. Россия может обслуживать свои платежи.

Конечно, "дорогие россияне" не особо любят само слово "дефолт”, вспоминая 1998 год и его последствия: взлет курса доллара, обвал бизнеса, в некоторых случаях — невыплаты зарплат, пенсий, полуголодное существование народа. Вот только в этот (если он случится) раз такого внутри страны не будет. Перефразируя легендарное высказывание — "деньги есть".

У властей же появляется возможность списать все экономические неурядицы на происки "наших западных партнеров". Хотя, вряд ли это целесообразно: в нулевые они получили право на управление страной именно на волне "дефолта-98”. Гораздо правильнее (и спокойнее) называть данную ситуацию "техническим дефолтом".

Мнения экспертов о возможном дефолте России

Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии ущемляет, в первую очередь, права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты, и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, заявили в министерстве финансов России.

Выплаты держателям еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НКО АО НРД, так что претензии от них маловероятны, считают российские финансисты.

А вот кто уж точно попытается воспользоваться ситуацией, так это китайцы. Эксперты уверены: Китай точно повысит цену своей лояльности к России, когда будет давать миллионы и миллиарды долларов (юаней). Дескать, мы все понимаем, но формально-то дефолт, а, значит, процент взлетит "на вкус китайцев".

Впрочем, и это не смертельно: у России есть и "энерго-рычаг", и договоренности на ближайшие десятилетия. А еще впереди у Китая "маячит" Тайвань…

Кстати, пока что неизвестно, наберется ли достаточное количество кредиторов, чтобы объявить проблему проблемой. Чисто формально держатели облигаций за пределами США все еще могут получить средства. А для публичного объявления необходимо, чтобы менее 25% держателей облигаций не получили выплаты.

Неуплата, к тому же, дает России льготный период в 30 дней для того, чтобы найти решение, как это уже было с апрельскими платежами, оплаченными в начале мая. Рынок в курсе, что у России достаточно наличных денег благодаря еженедельным поступлениям от продажи нефти, газа и других сырьевых товаров.

Так что пока вопрос действительно "висит в воздухе".

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