Минфин США запретил России выплаты для обслуживания госдолга

Министерство финансов США аннулировало лицензию, которая позволяет российским властям производить выплаты для обслуживания внешнего долга России, говорится в заявлении американского ведомства.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С. Её действие истекает 25 мая.

Отдельная лицензия, позволяющая Москве платить по своим валютным займам из замороженных резервов, была выпущена американским Управлением 2 марта. Это произошло после заморозки части валютных резервов Центробанка России. С тех пор Минфин РФ провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.

На днях Министерство финансов РФ полностью выплатило купон по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.