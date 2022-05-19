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Автор Александр Шторм

США давят на Россию дефолтом: что будет дальше

Экономика

Россия в случае запрета Минфина США погашать госдолг в иностранной валюте погасит свои платежи в рублях. То есть из графика никто выбиваться не собирается, деньги на счетах есть.

США давят на Россию дефолтом: что будет дальше

Об этом заявил российский министр Антон Силуанов. Вопрос искусственного дефолта многие эксперты рассматривают с разных сторон — некоторые не считают его проблемой.

Но многие уверены, что Запад использует ситуацию в качестве основания для конфискации российских активов, после чего рубль ослабеет, ведь сегодня он дороже бюджетных параметров.

Силуанов, выступая на марафоне "Новые горизонты", напомнил, что госдолг РФ составляет 14% ВВП. Зарубежных кредиторам Россия должна 3%. Это немного на фоне тех же США.

По сути, РФ должна 57 млрд долл, из которых 37 млрд долл нужно отдать по внешним облигационным займам.

  • Администрация Байдена уже заявила, что 25 мая заблокирует возможность РФ платить по ним, чтобы увеличить финансовое давление на страну.
  • Как пояснила глава Минфина США Джанет Йеллен, продление для России лицензии на оплату внешнего долга является маловероятным.

Россия также не сможет платить по долларовым обязательствам из замороженных внешних резервов, на что Москва ответила выплатой по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях.

Запад в любом случае будет делать все для того, чтобы объявить дефолт, хотя от его действий будут страдать только иностранные держатели — деньги у России есть. Вопрос вообще находится не в плоскости экономики.

Как заявила доцент кафедры Мировые финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, тех денег, что у РФ остались, хватит на то, чтобы дефолта не было, это технический вопрос. Нужно найти пригодную схему оплаты через третьи страны. Вопрос в том, кто согласится это делать.

Собственно, сам дефолт не трагедия, Россия не станет менее привлекательной в инвестиционном плане.

Но основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров напомнил, что в данном случае Россия несет репутационные риски, И есть вероятность, что рубль скоро снова потеряет в цене, причем, при любом развитии ситуации с госдолгом.

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Автор: Александр Шторм
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