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Автор Любовь Степушова

Венгрия наложила вето на шестой пакет антироссийских санкций ЕС

Экономика » Сырье » Нефть

Венгрия наложила вето на шестой пакет санкций в отношении РФ, предусматривающий эмбарго на поставки в ЕС её нефти.

Венгрия наложила вето на шестой пакет антироссийских санкций ЕС

Об этом сообщает венгерская газета VG.

Эмбарго на нефть из РФ задумано полным

Предложение было представлено президентом Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в среду. Вопреки просочившимся ранее новостям, эмбарго запланировано распространить на весь импорт, независимо от типа продукта и вида транспортировки.

Импорт сырой нефти из РФ намечено прекратить в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — к концу года. Евросоюз должен обеспечить упорядоченный вывод российской нефти с общего рынка и предоставление альтернативных маршрутов транспортировки.

После объявления цена нефти Brent подскочила на три процента до 108 долларов за баррель.

Reuters стало известно из источников в Брюсселе, что Венгрия и Словакия могут продолжать закупать российскую нефть до конца 2023 года на основе действующих контрактов. Словакия получает 96% от общего объема импорта нефти, а Венгрия — 58% из России.

Министр экономики Словакии Ришар Сулик заявил, что его стране надо три года для переходного периода. Болгария также потребует исключения, заявил вице-премьер Асен Василев в интервью экономической газете "Капитал".

Шестой пакет санкций предусматривает также отключение от SWIFT нескольких российских банков и санкции против белорусских компаний — "Беларуськалий" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".

Венгрия требует вывести из-под санкций трубопроводную нефть

Однако на встрече послов государств-членов в среду, которая продолжится в четверг, согласия по пакету достигнуто не было.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пакет санкций полностью разрушит стабильную ситуацию в Венгрии, сделав невозможным закупку количества сырой нефти, необходимого для функционирования экономики.

"Это не вопрос отсутствия политической воли, это не вопрос намерения, это не вопрос времени, а просто физическая, географическая и инфраструктурная реальность", — объяснил министр.

Он подчеркнул, что правительство не может ответственно голосовать за новый пакет в таком виде. Он добавил, что для того, чтобы иметь возможность принять пакет санкций, необходимо, чтобы эмбарго не распространялось на транспортировку нефти по трубопроводу.

По данным Reuters, помимо Венгрии, Словакии и Болгарии обеспокоенность выразила и Чехия.

Понятно, что эмбарго с такими дырами, это уже не эмбарго.

Путин поднял ставку

Президент РФ Владимир Путин, как пишет vg. hu, на этой неделе тоже поднял ставку: он подписал указ, запрещающий экспорт товаров и сырья некоторым иностранным лицам и компаниям и все операции с ними. У российского правительства есть десять дней на то, чтобы составить список подпадающих под санкции и установить "дополнительные критерии" для ряда сделок, в отношении которых могут быть введены ограничения.

 То есть на эмбарго ЕС будет эмбарго РФ.

Нефть ЕС всё равно будет покупать российскую, но дороже

Для всех очевидно, что Европа продолжит покупать российскую нефть если эмбарго всё же будет — только через третьи страны. Например, через Индию, которая покупает её со скидкой, несмотря на международное давление и препятствия, налагаемые западными санкциями.

По данным Bloomberg, это означает цену менее 70 долларов за баррель, что всё ещё достаточно хорошо для России, которая производит баррель нефти в среднем за 6 долларов, а бюджет на текущий год свёрстан под 45 долларов за баррель.

Индия — третий по величине импортер в мире, купила более 40 млн баррелей российской нефти с начала СВО на Украине, что на 20% превышает общий объем импорта в прошлом году.

Доходы РФ от продажи нефти увеличатся

Возникает вопрос, поможет ли введение нефтяного эмбарго из РФ в Европу сократить доходы России? В настоящее время давление на Россию ведет к росту цен и, следовательно, доходов. Консалтинговая фирма Rystad Energy прогнозирует, что, хотя добыча нефти в России, вероятно, снизится в 2022 году, общий доход российского правительства от продаж топлива вырастет примерно на 45% — до 180 миллиардов долларов.

Эмбарго нанесёт значительный ущерб европейскому нефтеперерабатывающем комплексу и, следовательно, европейскому покупателю. За последние 12 месяцев цены на дизельное топливо в Великобритании, например, выросли более чем на 35%, по данным автомобильного клуба RAC.

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Темы нефть венгрия евросоюз петер сийярто урсула фон дер ляйен
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