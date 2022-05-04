Венгрия наложила вето на шестой пакет санкций в отношении РФ, предусматривающий эмбарго на поставки в ЕС её нефти.
Об этом сообщает венгерская газета VG.
Предложение было представлено президентом Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в среду. Вопреки просочившимся ранее новостям, эмбарго запланировано распространить на весь импорт, независимо от типа продукта и вида транспортировки.
Импорт сырой нефти из РФ намечено прекратить в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — к концу года. Евросоюз должен обеспечить упорядоченный вывод российской нефти с общего рынка и предоставление альтернативных маршрутов транспортировки.
После объявления цена нефти Brent подскочила на три процента до 108 долларов за баррель.
Reuters стало известно из источников в Брюсселе, что Венгрия и Словакия могут продолжать закупать российскую нефть до конца 2023 года на основе действующих контрактов. Словакия получает 96% от общего объема импорта нефти, а Венгрия — 58% из России.
Министр экономики Словакии Ришар Сулик заявил, что его стране надо три года для переходного периода. Болгария также потребует исключения, заявил вице-премьер Асен Василев в интервью экономической газете "Капитал".
Шестой пакет санкций предусматривает также отключение от SWIFT нескольких российских банков и санкции против белорусских компаний — "Беларуськалий" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".
Однако на встрече послов государств-членов в среду, которая продолжится в четверг, согласия по пакету достигнуто не было.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пакет санкций полностью разрушит стабильную ситуацию в Венгрии, сделав невозможным закупку количества сырой нефти, необходимого для функционирования экономики.
"Это не вопрос отсутствия политической воли, это не вопрос намерения, это не вопрос времени, а просто физическая, географическая и инфраструктурная реальность", — объяснил министр.
Он подчеркнул, что правительство не может ответственно голосовать за новый пакет в таком виде. Он добавил, что для того, чтобы иметь возможность принять пакет санкций, необходимо, чтобы эмбарго не распространялось на транспортировку нефти по трубопроводу.
По данным Reuters, помимо Венгрии, Словакии и Болгарии обеспокоенность выразила и Чехия.
Понятно, что эмбарго с такими дырами, это уже не эмбарго.
Президент РФ Владимир Путин, как пишет vg. hu, на этой неделе тоже поднял ставку: он подписал указ, запрещающий экспорт товаров и сырья некоторым иностранным лицам и компаниям и все операции с ними. У российского правительства есть десять дней на то, чтобы составить список подпадающих под санкции и установить "дополнительные критерии" для ряда сделок, в отношении которых могут быть введены ограничения.
То есть на эмбарго ЕС будет эмбарго РФ.
Для всех очевидно, что Европа продолжит покупать российскую нефть если эмбарго всё же будет — только через третьи страны. Например, через Индию, которая покупает её со скидкой, несмотря на международное давление и препятствия, налагаемые западными санкциями.
По данным Bloomberg, это означает цену менее 70 долларов за баррель, что всё ещё достаточно хорошо для России, которая производит баррель нефти в среднем за 6 долларов, а бюджет на текущий год свёрстан под 45 долларов за баррель.
Индия — третий по величине импортер в мире, купила более 40 млн баррелей российской нефти с начала СВО на Украине, что на 20% превышает общий объем импорта в прошлом году.
Возникает вопрос, поможет ли введение нефтяного эмбарго из РФ в Европу сократить доходы России? В настоящее время давление на Россию ведет к росту цен и, следовательно, доходов. Консалтинговая фирма Rystad Energy прогнозирует, что, хотя добыча нефти в России, вероятно, снизится в 2022 году, общий доход российского правительства от продаж топлива вырастет примерно на 45% — до 180 миллиардов долларов.
Эмбарго нанесёт значительный ущерб европейскому нефтеперерабатывающем комплексу и, следовательно, европейскому покупателю. За последние 12 месяцев цены на дизельное топливо в Великобритании, например, выросли более чем на 35%, по данным автомобильного клуба RAC.
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