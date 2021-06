"Дойных коров" не уважают, а сильней выжимают — также и со странами

США вкладывают деньги и что-то обязательно получают взамен — военные базы, возможность разрабатывать те или иные богатства, преимущества поставки товаров, налоговые преференции. И правильно делают. Потому что "дойных коров" не уважают, а только стараются выдоить побольше.

России тоже надо выстраивать отношения только на взаимовыгодной основе, ведь чистую любовь всё равно за деньги не купишь. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Мы хотим, чтобы за наши деньги нас любили

— Дмитрий Анатольевич, почему наши власти часто помогают разным государствам просто безвозмездно, меняют материальные средства на пустые обещания, а не на ресурсы, как американцы?

— Они тоже, вкладывая деньги, не всегда получают их обратно. Но действительно, если они вкладывают деньги, что-то обязательно получают взамен — военные базы, возможность разрабатывать те или иные богатства, преимущества поставки товаров, налоговые преференции…

— Место для биолаборатории.

— Да, возможности открыть биолаборатории, определенный налоговый статус для своих товаров et cetera, et cetera, et cetera. Мы же все время пытаемся купить за деньги чистую любовь. — В этом специфика российской внешней политики. А мы покупаем то, что купить нельзя.

Американцы покупают вашу лояльность. Они не дают вам денег просто так, а покупают вашу лояльность. А мы стараемся купить чистую любовь. Мы хотим, чтобы за наши деньги нас любили.

— Если кто-то демонстрирует нелояльность, США ему тут же втюхивают какие-нибудь штрафы, санкции.

— Конечно, тогда они принимают меры и перестают покупать. Если ты не стал лояльным — плати. Тебе будут платить, пока ты лоялен, а не лоялен, ты будешь платить. Это — логично. Кстати, у Иосифа Виссарионовича политика была точно такая же.

СССР в 1945–1953 годах вкладывал, например, в Восточную Европу, но эти средства обращались в акции. Советскому Союзу принадлежали акции ключевых предприятий Чехословакии и Восточной Германии. С поляков особо брать было нечего. Но ни копейки Сталин не давал просто так.

— Молодец.

— Я не к тому, что Сталин — наш идеал. Там других проблем хватало.

— Но это было совершенно правильно.

— Да, и молодец он даже не потому, что так он наши народные деньги экономил и приумножал, он — молодец, в первую очередь потому, что сохранил лицо. Тех, кто изображает дойную корову, банально не уважают.

Сейчас с этим столкнулась Европа. Приняв с распростертыми объятиями беженцев, обеспечив их всем, она получила в ответ тотальное неуважение к себе. Потому что беженцы воспринимают доброе поведение европейцев как слабость.

Доброе поведение воспринимается как слабость

— Очень многие воспринимают такое поведение именно как слабость.

— То же самое — у России: мы всем помогаем, мы все время входим в положение. Приехал Александр Лукашенко. Зачем он приехал? Они решали какие-то политические вопросы? Нет, он просто очередной транш кредита получал.

А на что мы этот транш кредита обменяли? А все предыдущие? — Белоруссия не поддержала российский Крым. Белоруссия активно занималась торговлей "белорусскими" морепродуктами и так далее, тому подобное. Белоруссия всегда так действовала.

Я, кстати, не в претензии к Лукашенко. Он прав. Он абсолютно правильно делает. Он — глава небольшого бедного государства, поэтому должен выжимать все из внешнего мира, чтобы сохранить свое государство. Но мы-то как себя ведем?…

— Когда нашего президента об этом спросили, он совершенно спокойно отнесся и сказал: молодцы.

— Мы в случае с Белоруссией делаем все то же самое, что делали до этого с соцстранами и со странами Африки. Ну как же — союзник, надо ему даром дать нефть, он из этой нефти сделает дизельное топливо и продаст.

Он нас спрашивал, когда самолет в Минске сажал?… Нет. И никогда не спрашивал, а даже частенько обвинял. Но помогать почему-то, солидаризироваться с ним мы обязательно должны.

Когда он считает, что наши действия не соответствуют его интересам, он жестко нас обрывает. А когда у него проблемы, мы почему-то сразу должны спешить защищать его.

Это — такая позиция младшего брата, который из-за спины старшего сильного брата выглядывает и показывает язык соседскому мальчишке, потому что понимает, что тот с ним драться не будет, ведь старший брат рядом.

— Из всей мировой истории давно известно, что спасенные нации ведут себя как капризные крестники с тетей, считают, что они тете ничего не должны, а она должна помогать и заботиться и дальше. Отношение Грузии, Болгарии и многих других стран к России это прекрасно иллюстрируют.

— И, главное, что эта история все время повторяется. Мы все время делаем одно и то же. Мы опять приходим и говорим: полюби нас, мы тебя защитим и все дадим. Даже на своих ошибках наши власти не учатся.