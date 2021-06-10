Почему России не удаётся выйти из доллара

Власти России уже долгое время постоянно заявляют о выходе из долларовой системы. Движение такое есть, но очень медленное, а некоторые шаги оказываются практически холостым ходом. Почему? — Китай не требует от США вернуть гигантский долг, потому что у них сложилась единая экономическая система. Зависят от доллара и евро с йеной.

Борьба частей одной общей мировой экономики продолжается. Обо всем этом Инне Новиковой рассказал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

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Россия официально уходит от доллара, но на наши цены это никак не повлияет — эксперт

— Дмитрий Анатольевич, конечно, абсолютно неправильная логика вкладывать средства в иностранную валюту, а не в развитие собственной экономики. Как вы уже сказали, так мы финансировали американскую экономику.

При этом наши власти радовались, что валютные резервы растут, считали, что это — заначка на черный день. Конечно, запас бывает полезен, но нельзя ли было его куда-то вложить с большей пользой?

— А как она еще может лежать?… Мы куда инвестировали валюту? — В долговые обязательства либо Евросоюза, либо США. В этом была своя логика. — Если деньги просто лежат на счету, то вы получаете свои 3%.

А если вы их вкладываете в какие-то облигации, то есть шанс получить больше. Но все равно это — не наши облигации. Это — деньги, которые получает бюджет Соединенных Штатов или ЕС.

— Была такая идея, что надо просто напечатать рубли и построить на них заводы, пароходы и нашу экономику. И все было бы нормально.

— Понимаете, на рубли, как и на доллары ничего построить нельзя. Построить можно на кирпичи.

— Напечатать рубли и купить кирпич, раствор.

— Как говорил Салтыков-Щедрин, "еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду". Это писалось в эпоху Александра II, когда из-за освобождения крестьян был огромный внутренний долг и рубль бумажный не стоил ничего.

Вложить деньги в экономику — идея правильная. Но идея просто напечатать деньги, скорее всего, эффект даст очень краткосрочный.

Потому что все равно общая сумма товаров и общая сумма денег по цене должна совпадать. Если вы сделаете денежную массу в 10 раз больше, то через некоторое время цены тоже в 10 раз вырастут.

— Почему мы так долго пытаемся уйти от доллара и никак не отходим? Неоднократно заявлялось, что мы будем рассчитываться с Китаем в рублях или юанях, с Японией — в йенах и рублях, что мы будем переходить на национальную валюту, уйдем от долларов. В итоге мы так и не ушли от этого.

— Во-первых, нет никакого смысла рассчитываться в йенах, если японская экономика привязана к американской. Та же проблема — и с евро.

Вроде бы мы сейчас уходим в евро из доллара, и, наверное, это — правильно, потому что у нас отношения с Европой все-таки не очень плохие, а с США — плохие. Поэтому, возможно, применение каких-то санкций к нашему долларовому запасу.

У кого что лежит — тот всем и рулит

Но в принципе евро же — вторичная валюта. Где лежит золотой запас Германии? — В Соединенных Штатах. А евро — это и есть золотой запас Германии, распечатанный на бумажке.

Это — кредитные обязательства в счет этого золотого запаса. А на что вы даете свои кредитные обязательства? — Деньги-то — в Америке. В результате: ребята, вы о чем?…

Евро будет стоит столько, сколько нужно Соединенным Штатам. Про йену вообще в этом смысле говорить не стоит. Юань — не знаю. Но привязка китайской экономики к американской сегодня очень велика. Другой вопрос, что китайцы очень сильно хотят от этого избавиться.

— Привязка Китая к экономике США — действительно велика. Но у Америки — огромный долг перед Китаем. Если Китай потребует…

— Да, у США — огромный долг перед Китаем. Но Китай никогда не потребует по очень простой причине. Что такое американо-китайская экономика? Она — вообще одна единая.

Китайцы производят, американцы потребляют. Если завтра китайцы потребуют у них вернуть эти деньги, американцам не за что будет потреблять китайские товары, тогда китайская экономика просто остановится.

Именно поэтому есть знаменитый китайский план "Один пояс — один путь" по созданию транспортной артерии до Европы. Вот если они смогут поставлять в Европу свои товары в количестве соизмеримым с тем, что они поставляют в США, тогда — да, утром следующего дня китайцы скажут американцам: ребята, деньги обратно верните.

— Но Европа не готова, наверное.

— Европа-то готова. Возить далеко. В Штаты по воде намного проще. Водный транспорт — самый дешевый. Поэтому китайцы так активно нас обхаживают на предмет Севморпути, чтобы таскать свои товары в Европу через него. Но есть проблемы.

Во-первых, он — не резиновый, небезграничный. Там же зима все-таки бывает, когда трудно плавать.

Во-вторых, китайцам очень много надо. Одного Севморпути в любом случае не хватит.

Поэтому сейчас китайцы не могут ничего потребовать. Почему китайцы так безропотно покупают американские облигации? — Это такой способ не потерять хоть то, что на данный момент имеется.

Им американцы говорят: ребята, мы купим ваши товары, но у нас денег нет, либо вы нам даете в долг, и мы на ваши деньги покупаем ваши товары, либо покупайте наши облигации.