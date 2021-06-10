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Автор Инна Новикова

Почему России не удаётся выйти из доллара

Экономика

Власти России уже долгое время постоянно заявляют о выходе из долларовой системы. Движение такое есть, но очень медленное, а некоторые шаги оказываются практически холостым ходом. Почему? — Китай не требует от США вернуть гигантский долг, потому что у них сложилась единая экономическая система. Зависят от доллара и евро с йеной.

Почему России не удаётся выйти из доллара

Борьба частей одной общей мировой экономики продолжается. Обо всем этом Инне Новиковой рассказал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Читайте начало интервью:

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Россия официально уходит от доллара, но на наши цены это никак не повлияет — эксперт

— Дмитрий Анатольевич, конечно, абсолютно неправильная логика вкладывать средства в иностранную валюту, а не в развитие собственной экономики. Как вы уже сказали, так мы финансировали американскую экономику.

При этом наши власти радовались, что валютные резервы растут, считали, что это — заначка на черный день. Конечно, запас бывает полезен, но нельзя ли было его куда-то вложить с большей пользой?

— А как она еще может лежать?… Мы куда инвестировали валюту? — В долговые обязательства либо Евросоюза, либо США. В этом была своя логика. — Если деньги просто лежат на счету, то вы получаете свои 3%.

А если вы их вкладываете в какие-то облигации, то есть шанс получить больше. Но все равно это — не наши облигации. Это — деньги, которые получает бюджет Соединенных Штатов или ЕС.

— Была такая идея, что надо просто напечатать рубли и построить на них заводы, пароходы и нашу экономику. И все было бы нормально.

— Понимаете, на рубли, как и на доллары ничего построить нельзя. Построить можно на кирпичи.

— Напечатать рубли и купить кирпич, раствор.

— Как говорил Салтыков-Щедрин, "еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду". Это писалось в эпоху Александра II, когда из-за освобождения крестьян был огромный внутренний долг и рубль бумажный не стоил ничего.

Вложить деньги в экономику — идея правильная. Но идея просто напечатать деньги, скорее всего, эффект даст очень краткосрочный.

Потому что все равно общая сумма товаров и общая сумма денег по цене должна совпадать. Если вы сделаете денежную массу в 10 раз больше, то через некоторое время цены тоже в 10 раз вырастут.

— Почему мы так долго пытаемся уйти от доллара и никак не отходим? Неоднократно заявлялось, что мы будем рассчитываться с Китаем в рублях или юанях, с Японией — в йенах и рублях, что мы будем переходить на национальную валюту, уйдем от долларов. В итоге мы так и не ушли от этого.

— Во-первых, нет никакого смысла рассчитываться в йенах, если японская экономика привязана к американской. Та же проблема — и с евро.

Вроде бы мы сейчас уходим в евро из доллара, и, наверное, это — правильно, потому что у нас отношения с Европой все-таки не очень плохие, а с США — плохие. Поэтому, возможно, применение каких-то санкций к нашему долларовому запасу.

У кого что лежит — тот всем и рулит

Но в принципе евро же — вторичная валюта. Где лежит золотой запас Германии? — В Соединенных Штатах. А евро — это и есть золотой запас Германии, распечатанный на бумажке.

Это — кредитные обязательства в счет этого золотого запаса. А на что вы даете свои кредитные обязательства? — Деньги-то — в Америке. В результате: ребята, вы о чем?…

Евро будет стоит столько, сколько нужно Соединенным Штатам. Про йену вообще в этом смысле говорить не стоит. Юань — не знаю. Но привязка китайской экономики к американской сегодня очень велика. Другой вопрос, что китайцы очень сильно хотят от этого избавиться.

— Привязка Китая к экономике США — действительно велика. Но у Америки — огромный долг перед Китаем. Если Китай потребует…

— Да, у США — огромный долг перед Китаем. Но Китай никогда не потребует по очень простой причине. Что такое американо-китайская экономика? Она — вообще одна единая.

Китайцы производят, американцы потребляют. Если завтра китайцы потребуют у них вернуть эти деньги, американцам не за что будет потреблять китайские товары, тогда китайская экономика просто остановится.

Именно поэтому есть знаменитый китайский план "Один пояс — один путь" по созданию транспортной артерии до Европы. Вот если они смогут поставлять в Европу свои товары в количестве соизмеримым с тем, что они поставляют в США, тогда — да, утром следующего дня китайцы скажут американцам: ребята, деньги обратно верните.

— Но Европа не готова, наверное.

— Европа-то готова. Возить далеко. В Штаты по воде намного проще. Водный транспорт — самый дешевый. Поэтому китайцы так активно нас обхаживают на предмет Севморпути, чтобы таскать свои товары в Европу через него. Но есть проблемы.

  • Во-первых, он — не резиновый, небезграничный. Там же зима все-таки бывает, когда трудно плавать.
  • Во-вторых, китайцам очень много надо. Одного Севморпути в любом случае не хватит.

Поэтому сейчас китайцы не могут ничего потребовать. Почему китайцы так безропотно покупают американские облигации? — Это такой способ не потерять хоть то, что на данный момент имеется.

Им американцы говорят: ребята, мы купим ваши товары, но у нас денег нет, либо вы нам даете в долг, и мы на ваши деньги покупаем ваши товары, либо покупайте наши облигации.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша китай доллар дмитрий журавлев мировая экономика
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