Чтобы прижать Китай, США надо мириться с Россией - эксперт

Китай сегодня это США 70-х годов XIX века, которые тогда занимали место Британии, теряющей своё величие. Поэтому главная цель американцев — остановить развитие Китая. Но чтобы бороться с Китаем США надо хоть сколько-то нормализовать отношения с Россией.

Идеологической и экономической войны на два таких фронта не выдержит даже Америка. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

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— Дмитрий Анатольевич, вы сказали, что сейчас сложилась единая китайско-американская экономика. Хотя их отношения — достаточно сложные, тем не менее, они — взаимозависимы. У них прямо налицо — единство и борьба противоположностей.

Скоро должна состояться встреча президента США и президента России. Американцы в ней заинтересованы, в том числе, чтобы надавить на Китай. В США снова вспомнили, что коронавирус пошел из Китая. Китайцы сейчас тоже активно взялись за эту тему. Они ее раньше иногда уже поднимали, но достаточно вяло.

Сейчас опять заявляют, что это дело рук американцев, что у них уже до уханьской истории были похожие инфекционные вспышки, это они виноваты, и так далее. Цели очередного поднятия данной темы в том, чтобы использовать Россию в борьбе друг с другом, как вы считаете?

— Цель американцев — совершенно понятна: остановить развитие Китая. Дело в том, что Китай сегодня — это США 70-х годов XIX века. А сегодняшние США — это тогдашняя Великобритания, империя, великая военная держава, золотая держава.

— Колониальная держава.

— Да, но промышленность там уже загнулась, как это было и в Британии. Просто слишком дорого было тогда в Англии производить что-либо. Уровень жизни был слишком высокий. Сейчас в Америке — слишком высокий уровень жизни.

А сама Америка уже не способна ничего производить. Потому что при зарплате 10 тысяч долларов в месяц нужна очень высокая производительность труда, чтобы себестоимость товара хоть как-то соотносилась с его ценой.

— Трамп обещал вернуть производства в Америку, но практически ничего не получилось.

— Вот. Он — наивный, хотя и бизнесмен. Он много чего не понимал. Он думал, что он сейчас надавит на Китай, китайцы вернут ему производство, все будет производиться в Америке, а китайские товары он выгонит с американских рынков. — Как же! Сейчас!

Представляете, сколько эти джинсы будут стоить, если платить работнику по американским расценкам. Афроамериканец их не купит, да и средний класс — тоже. Они скорее удавятся от жадности.

— А качество будет примерно то же самое.

— То же самое. В том-то и дело. Даже если предположить, что оно будет выше, то ведь не в 10 и не в 20 раз американские товары лучше китайских будут, как их цена.

Это опять же — то же самое, как английские товары конца XIX века были лучше американских, это все знали, об этом писали даже в художественной литературе. Толку? Они были несравненно дороже. Тогда их все-таки спасал океан, перевозка была дорогая. А так вообще американцы задавили бы англичан на 100 лет раньше.

Сейчас же у американцев основная проблема — Китай как кандидат в лидеры мира, с которым надо что-то делать.

Трамп осознавал эту проблему, он хотел с ней работать. Поэтому Трамп должен был договариваться с нами, потому что любой американский лидер понимает, что война одновременно с Китаем и с Россией невозможна. Даже американские огромные ресурсы этого не вынесут.

Байден и демократы, в целом, стояли на другой точке зрения. Они говорили: Ну и что? Пусть китайцы производят. Жила Америка с этим и дальше жить будет. Потому что для демократов главная экономика — виртуальная. Это — интернет, компьютеры, программы.

— Amazon.

— Да, это — Amazon, это — финансовый оборот через виртуальное пространство. Все эти заводы, пароходы нас не интересуют, — говорили демократы, — пусть они будут китайские, даже лучше, что они будут китайские, дешевле обойдутся. Но в один момент они тоже повели себя иначе. — Когда шли переговоры на Аляске, они решили надавить на Китай.

— Там случился большой скандал. Американцы просто безобразно себя вели.

— Да, вот этот скандал показал, что китайцами так помыкать, как Америка привыкла, уже нельзя. И тут Байден проснулся. Он вдруг, наверное, все-таки выяснил, кто президент Соединенных Штатов, и эта проблема взволновала его очень сильно, в последнее время он решил бороться уже с Китаем.

Для демократов все непохожие — плохие

Но если он решил бороться с Китаем, ему нужно в какой-то степени мириться с нами. Делать ему это очень трудно, потому что демократы в отличие от республиканцев — идеологическая партия. И для них мы плохи просто потому, что мы на них не похожи.

Трампа это совершенно не волновало. Ему было важно, чтобы товаров Америка производила больше, чтобы сальдо внешнеторгового баланса было положительным, а там вы говорите, что хотите.

Если вы с нами воевать не собираетесь и не мешаете нам развивать нашу промышленность, можете болтать о чем угодно. — Вот такая позиция Трампа. У Байдена другая позиция: нет-нет-нет, все должны выстроиться под нашу великую демократическую мечту. — Вот позиция Байдена.

И тут ему очень тяжело определиться. Потому что ради мечты он должен дружить с Китаем против нас, а ради американской экономики — с нами против Китая. Ни мы, ни Китай не собираемся с ними очень сильно дружить. В результате его задача становится почти невыполнимой.