Украина провалила очередной тест на здравый смысл

Согласно недавнему заявлению президента Украины Владимира Зеленского Россия спонсирует армию Украины, которая, по их же многочисленным заявлением, уже много лет воюет с Россией. Почему США отказались от давления на "Северный поток-2"? Обо всем этом и бессмысленной украинской логике Инне Новиковой рассказал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

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— Дмитрий Анатольевич, вы сказали, что США решили бороться с экономической экспансией Китая, но для этого им надо замириться с Россией. Именно поэтому они перестали торпедировать "Северный поток-2"?

— Ведь именно поэтому многие и заговорили о том, что американцы откажутся от борьбы с "Северным потоком". Так и случилось, хотя все время строительство активно пытались прекратить. С чего они вдруг решили отказаться?

Конечно, отчасти потому, что стало ясно, что собака лает — караван идет, поэтому в роли этой собаки быть невыгодно, лучше самим отказаться, чем потом выяснится, что ничего сделать не так и не смогли. Но это — только часть правды.

Другая часть правды — они решили с нами немножко помириться для того, чтобы остановить Китай.

Ведь они тоже знают историю и понимают, что через 40 лет, если все будет идти так, как идет сейчас, Америка просто перестанет быть одной из лидирующих стран мира.

Китай надо останавливать. Администрация Байдена это понимает. Поэтому они будут с нами договариваться, потому что не смогут противодействовать сразу России и Китаю. Сейчас они будут мириться с нами. Надолго ли — другой вопрос.

— С одной стороны, они как бы действительно отказались, с другой стороны, у них есть уполномоченный по предотвращению строительства "Северного потока". Они ввели такую новую должность. Поэтому, возможно, какие-то скрытые действия они все-таки будут делать.

— Конечно. Они все равно хотят, чтобы "Северного потока-2" не было, но так, чтобы с нами не ссориться пока.

— Президент Украины Владимир Зеленский снова массу всего интересного наделал. Он свои фотографии с оголенным торсом выкладывал, показывал, как он спортом занимается, мускулы качает.

— Да, красовался.

— Прекрасную фразу сказал, что если заработает "Северный поток-2", тогда Украина лишится транзита газа и потеряет 3 миллиарда долларов, им не на что будет содержать и кормить свою армию.

Получается, 7 лет они говорят, что воюют с Россией. Оказывается, Россия им за это и платит, причем фактически просто так. Они же вообще ничего не делают. Построил-то газопровод Советский Союз.

— Правильно, транзитная система не ими создана. Про них давно есть анекдот по этому поводу. — Чтобы испортить вам половичок, вы нас сначала должны накормить. Это — украинская позиция.

— Сами же испортили отношения, столько времени ругались везде, где только можно, в том числе по газу…

— Здравый смысл с украинской политикой и экономикой мало очень связан, и не только украинской, кстати. Напомню, что в 2014 году один из европейских судов принял решение, что Россия должна Украине на том основании, что на Украине тяжелое экономическое положение.

Россия брала в долг у Украины? — Ничего подобного. Все признают, что Россия ничего не брала. Но она должна Украине, потому что там — плохо. Если Европа может позволить себе мыслить в такой логике, почему Украина так не мыслит?…

Во-вторых, что ей, бедной Незалежной, действительно делать-то остается?… Украинской экономики уже нет, и все становится только хуже, а об улучшении можно и не мечтать.

— Еще несколько лет назад были остатки советской экономики.

— Были остатки советской экономики, были остатки экономики даже времен Александра III, потому что первая индустриализация на территории, которая сейчас называется Украина, была после крестьянской реформы.

Там появился второй промышленный район Российской Империи после Урала. Но это никакого отношения к Украине не имело, это — во-первых.

Во-вторых, это было частью большего. Поэтому, после развала СССР, условно говоря, Украине досталась машина без колес.

Вместо того, чтобы договориться с колесами о сотрудничестве, они сказали, раз машина наша, поэтому и колеса тоже наши, мы — главные. А экономика так не работает.

То, что производит Украина, теперь в 90 случаях из 100 уже никому не нужно. Но они же сами так сделали, что отказались от сотрудничества. Все просто нашли им замену и рады, что больше не приходится иметь с ними дела.

— Украине все время не везет с президентами.

— Вы знаете, я в 90-е годы, чтобы отойти от Бориса Николаевича Ельцина со всей его компанией, ездил на Украину успокаиваться. Поживешь там и понимаешь, что наши — еще умные и правильные по сравнению с этими, с ними хоть как-то жить можно. Зря я расстраивался…

Не только Украина, все экономики стран СНГ — это отдельные цеха, объявившие себя заводами. В каких-то случаях, как в Казахстане, просто за счет огромных внешних вливаний. Елбасы Назарбаев с самого начала поставил на иностранные вложения. И поэтому его цех как-то прилично выглядит. А другие страны так и остались цехами. И мы, к сожалению, в этой ситуации играем роль такого благотворителя. Эти экономики не жизнеспособны. "Нет, — говорим мы, — мы им все дадим, практически бесплатно".