Эксперт рассказал об условии сохранения Украиной транзита газа

Украина может частично сохранить транзит газа в Европу из России, если предложит более выгодные условия прокачки, чем через "Северный поток -2" и "Турецкий поток", считает эксперт Игорь Юшков.

Украина теряет транзит газа на южном направлении

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил в Facebok, что после запуска газопровода "Турецкий поток" российский транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы. Кроме того, по его словам, с 1 апреля поставки газа в Румынию также будут полностью обеспечиваться через "Турецкий поток".

Он уверен, что "Газпром" скоро переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию, тогда останется на южном направлении только Молдавия.

Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно и не только потерю дохода (около 2 млрд долл. ежегодно — Ред.), но и элемента энергетической и военной безопасности страны, бьёт тревогу Макогон.

"Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2", — написал он.

Украина получит свои деньги по контракту с "Газпромом"

В комментарии для "Правды.Ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что это право "Газпрома" — качать или не качать в рамках контракта.

По словам эксперта, прошёл первый год после подписания выгодного для Киева контракта на 5 лет: "качай или плати". По его условиям, в первый год "Газпром" берётся прокачать 65 млрд кубов, а в остальные 4 года — по 40 млрд кубов.

"Поэтому в 2021 году "Газпром" обязан прокачать, либо оплатить 40 млрд кубов. Если не прокачает, всё равно Украина свои деньги получит", — сказал Игорь Юшков.

Он пояснил, что "Газпром" сейчас меньше продает газа в Европу, потому что там спрос упал в связи с окончанием холодов, но он останется "на довольно хорошем уровне". Это связано с исчерпанием запасов газ в холодную зиму, в среднем в Европе запасы подземных хранилищ упали ниже 30%, а иногда и ниже 15%, как, например, во Франции. Поэтому европейцы будут запасаться газом к следующему отопительному сезону и прокачка через Украину будет идти, уверен Игорь Юшков.

Претензии Украины, по его мнению, связаны с тем, что "Газпром" качал больше и платил больше по повышенному коэффициенту, и теперь эти объемы ушли.

Транзит будет уходить, если Украина не предложит "хороший тариф"

Тем не менее, эксперт уверен, что в перспективе Газпром будет снимать транзит через Украину, ему не нужна новая "газовая война" в виде незаконного отбора газа из транзитной трубы.

"Но если Украина предложит хороший вариант по тарифам, то есть, дёшево качать, то "Газпром" может оставить прокачку газа в такие страны как Молдавия, та же самая Румыния. Если дешевле будет качать через Украину, а не через "Северный поток", который короче, то, вполне вероятно, часть транзита останется", — сказал Игорь Юшков.

Отдать в собственность "Газпрому" часть украинской ГТС?

Самое главное препятствие для этого в том, что за транзит "Газпром" платит Украине, при прочих равных, больше чем другим, продолжил эксперт.

Качая через Украину, "Газпром" платит оператору украинских ГТС. А качая через "Турецкий поток", он платит своей же дочерней компании — морская часть принадлежит только "Газпрому", а наземная часть принадлежит наполовину "Газпрому", наполовину турецкой компании Botas.

С "Северным потоком-2" — то же самое, 100% акций компаний оператора газопровода принадлежит "Газпрому", поэтому он сам себе платит за транзит.

"Как ни крути, ему, конечно, выгоднее качать по обходным газопроводам, а не отдавать кому-то на сторону деньги", — пояснил Игорь Юшков.

США нужны санкции ЕС против России для остановки "СП-2"

Игорь Юшков назвал польские провокации около "Северного потока -2" "паранойей". По его словам, единственное, что может остановить строительство газопровода, это прямые санкции со стороны Евросоюза.

"Смысл провокаций поляков в том, чтобы заставить Россию сделать ответный шаг, вывести военные суда для охраны судов-трубоукладчиков. А тогда можно будет сказать: "Смотрите, смотрите, они захватывают Балтийское море, это политический проект или даже военный". Обострение ситуации на Донбассе, тоже станет основанием для того, чтобы вводить новые санкции против России, в частности — остановить СП-2", — заключил Игорь Юшков.

Не снижать накал борьбы, обещает Макогон

Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts заметил, что если "Газпром" не продлит с Украиной контракт на транзит газа в Европу, то Киев будет настаивать на открытии поставок газа из Центральной Азии.

"Мы будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Европейского союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию", — сказал Макогон.

Также Макогон допустил, что Украина может сосредоточиться на поставках синтетического метана, биометана или водорода. "Мы в поиске таких возможностей, и я считаю, что Украина вместе с нашей газотранспортной системой могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе", — добавил он.

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