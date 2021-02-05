"Северный поток-2": смена тактики?

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает возможным объявить мораторий на достройку газопровода "Северный поток-2". А пока строительство будет заморожено, следует провести переговоры о том, как газопровод будет функционировать, полагает он.

"Маневры" вокруг "Северного потока-2"

Надо заметить, что идея "заморозки" проекта высказывается не впервые. Но в последнее время она становится все более популярной.

"Маневры” вокруг газопровода продолжаются. На этой неделе в германской прессе появились сообщения, будто администрация Джо Байдена готова не препятствовать завершению строительства газопровода в обмен на гарантии со стороны Германии, что не будет прекращен транзит российского газа через Украину. Ну и кроме того, Берлин якобы должен пообещать вложиться в модернизацию украинской газотранспортной системы.

Правда, официального подтверждения этой информации не было. В Вашингтоне заявили, что по-прежнему взвешивают возможность санкций — хотя, похоже, в США не уверены в том, что смогут остановить финальную стадию проекта. А в Германии от идеи поучаствовать в модернизации ГТС Украины остались не в восторге.

Но в потоке информации о "Северном потоке-2" все более заметной становится идея моратория на строительство газопровода. По словам Норберта Реттгена, необходимо провести переговоры и убедиться, что газопровод не будет "использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран".

Мораторий вместо прекращения строительства

"Возможно, оно (разрешение ситуации вокруг проекта) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада", — сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, добавив, что это "ключевой момент".

То есть заметная эволюция — от "остановить строительство газопровода" до "ввести мораторий и провести переговоры".

Хотя это по-прежнему вариант давления на власти Германии, которые по-прежнему настаивают на том, что это коммерческий проект, реализуемый частными компаниями. Такой же точки зрения придерживается и Россия. Тогда как переговоры предлагается провести не частным компаниям, а на государственном уровне. В связи с чем есть большие сомнения, что в Москве и Берлине эту идею воспримут с энтузиазмом.

С другой стороны, давление на правительство Ангелы Меркель наверняка будет продолжено. Следует отметить, что Норберт Реттген является одним из заметных деятелей партии Меркель, Христианско-демократического союза. Он также известен своими антироссийскими высказываниями — любопытно, что он предлагает провести переговоры. Так что открытым остается вопрос, насколько велик "запас прочности" правительства ФРГ относительно строительства "Северного потока-2".