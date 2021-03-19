Эксперт: предложения Германии по Украине неперспективны

Предложения Берлина о помощи Киеву в обмен на существование "СП-2" и о производстве на Украине "зелёного" водорода — крайне неперспективны.

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Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило в четверг, что Берлин "купит" у США право построить "Северный поток -2" путём оказания помощи Украине.

"Чтобы иметь возможность завершить проект без дополнительных санкций США, правительство ФРГ предлагает новой администрации во главе с Джо Байденом более значительную поддержку Украине", — пишет издание.

Ранее о такой возможности уже писала немецкая пресса, разница в том, что на этот раз эта идея нашла официальную поддержку.

Канцлер Ангела Меркель в пятницу "нашла время", чтобы на экономическом форуме в Берлине агитировать немецкие компании к более активному участию в ведении бизнеса на Украине.

Один из таких проектов, пишет Handelsblatt, это поставки в ЕС Украиной "в среднесрочной перспективе" 7,5 гигаватт "зеленого" водорода, что составляет "почти пятую часть" от того количества водорода, которое должно быть произведено во всем ЕС к 2030 году (40 гигаватт).

Однако, как указывает газета, это потребует огромных инвестиций, чтобы преобразовать транзитный газопровод из России в трубопровод, способный транспортировать водород.

Handelsblatt указывает, что первый пилотный проект по водороду уже согласован в рамках экономического форума: он включает в себя электролизер стоимостью 25 миллионов евро, который расщепляет воду на водород и кислород мощностью 8,5 мегаватт. Помимо правительств двух стран, в проект также вовлечены Siemens Energy и крупнейшая украинская энергетическая компания Dtek. Handelsblatt узнал об этом проекте в правительственных кругах, но официально в четверг никто не захотел это подтвердить газете.

США борются с Россией, а не за Украину

Как сказал "Правде.Ру" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич (Украина), американцы не снимут сразу свои возражения в отношении "Северного потока -2" за помощь ФРГ Украине, так как конфликт "намного глубже и системнее". Борясь с "Северным потоком", они борются с Россией — не за Украину, подчеркнул эксперт.

"Даже если, предположим, сейчас эта история, о которой пишет немецкое издание, как-то начнёт реализовываться, то это совершенно не значит, что завтра условный американский истеблишмент скажет, что всё, мы снимаем претензии к "Северному потоку", Путину, России — и ситуация нормализуется", — сказал Дмитрий Марунич.

По словам эксперта, с экономической точки зрения, для Киева такая немецкая схема представляется хорошим вариантом, "по крайней мере, это будет компенсация за потерю транзита газа, в ином случае Киев может вообще ничего не получить".

Водородный проект требует гигантских вложений

Что касается водородного проекта, то консультации между украинским правительством и ФРГ длятся на протяжении года, сказал эксперт. "Зеленый" водород — это водород, полученный с помощь энергии из возобновляемых источников. Это нужно поставить солнечную электростанцию или ветроэлектростанцию, получить электричество и потом на его основе произвести водород, пояснил Дмитрий Марунич.

Далее возникает вопрос транспортировки, так как ГТС Украины не приспособлена для транспортировки водорода, добавил он.

"Молекула водорода намного меньше, чем молекула метана, потери будут такими, что при существующей ГТС транспортировать просто бессмысленно, никто экспортировать не будет", — сказал эксперт.

По словам Дмитрия Марунича, теоретически это возможно но, сколько это будет стоить, "я боюсь, что вам сейчас не скажет никто".

Ранее США одной из причин своего противодействия "Северному потоку-2" назвали опасения того, что Россия, в случае его запуска, прекратит транзит газа по украинской ГТС. По данным Bloomberg, пока правительство США не озвучивает намерение заключить сделку с ФРГ по "СП-2", наоборот, намерено принять санкции против нескольких компаний. В список может, например, быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG — компания, созданная для управления газопроводом, куда входят и немецкие компании.

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