Почему отмена санкций против "Северного потока-2" может оказаться ловушкой

В последнее время достаточно много говорят о неких переговорах между Вашингтоном и Берлином относительно газопровода "Северный поток-2". Впрочем, официальной информации о переговорах нет.

Неофициальные версии

На днях о том, что администрация президента США Джозефа Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта в сторону смягчения санкций, сообщили сразу два авторитетных издания — британское The Financial Times и американское The Wall Street Journal. Речь идет в том числе о возможном смягчении санкций. Якобы готовность к переговорам выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впрочем, еще одно солидное издание — германское Handelsblatt — сообщает, что прямых переговоров между США и Германией еще не было. А речь идет о том, что между различными американскими структурами — госдепом, минфином, минэнергетики, а также Советом нацбезопасности — идет выработка дальнейшей стратегии в отношении "Северного потока-2".

В Берлине настаивают, что газопровод должен быть достроен. И неоднократно заявляли о неприемлемости экстерриториальных санкций США. При этом считается, что Джо Байден заинтересован в восстановлении прочных отношений с Германией, удар по которым был нанесен предыдущим хозяином Белого дома.

Официальная позиция Вашингтона, впрочем, остается неизменной. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила накануне, что США по-прежнему считают газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой" для Европы. При этом она сослалась на мнение Джо Байдена.

И заявила, что якобы "Северный поток-2" подвергает Центральную Европу и Украину манипуляциям со стороны России, а также потому, что противоречит заявленным Брюсселем целям в области энергетики.

В общем, разница с политикой предыдущей администрации пока как-то не очень заметна. А вернее, ее совсем нет.

Возможные варианты смягчения или отмены санкций. И что дальше?

Но тогда о каком же пересмотре политики может идти речь? По данным The Financial Times, обсуждаются две возможные стратегии.

Во-первых, создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать "Северный поток — 2" для давления на Украину. во-вторых, не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока Москва не согласится изменить в определенной степени свою политику.

Если США и Германия придут согласию по поводу какого-либо из этих двух вариантов, то в принципе, нет большой разницы с "заморозкой" строительства газопровода. Ведь по сути, "Северный поток-2" будет поставлен в зависимость от политики, проводимой Вашингтоном и Берлином.

Примерно понятно, по каким критериям будет оцениваться степень давления на Украину. Россию будут вынуждать заключать соглашения о транспортировке газа через территорию этой страны. А вот "изменение" российской политики предполагает вообще практически ничем не ограниченную свободу маневра. Под это требование можно подогнать все, что угодно.

А вот как деятельность противников строительства газопровода оценил президент России Владимир Путин. По его мнению, это попытка заставить Россию заплатить за события на Украине.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", — сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций 17 февраля.

Россию, понятно, это категорически не устраивает. Так что впереди еще много событий, связанных со строительством и эксплуатацией "Северного потока-2".