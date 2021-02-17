Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Олег Артюков

Почему отмена санкций против "Северного потока-2" может оказаться ловушкой

Экономика

В последнее время достаточно много говорят о неких переговорах между Вашингтоном и Берлином относительно газопровода "Северный поток-2". Впрочем, официальной информации о переговорах нет.

Почему отмена санкций против "Северного потока-2" может оказаться ловушкой

Неофициальные версии

На днях о том, что администрация президента США Джозефа Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта в сторону смягчения санкций, сообщили сразу два авторитетных издания — британское The Financial Times и американское The Wall Street Journal. Речь идет в том числе о возможном смягчении санкций. Якобы готовность к переговорам выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впрочем, еще одно солидное издание — германское Handelsblatt — сообщает, что прямых переговоров между США и Германией еще не было. А речь идет о том, что между различными американскими структурами — госдепом, минфином, минэнергетики, а также Советом нацбезопасности — идет выработка дальнейшей стратегии в отношении "Северного потока-2".

В Берлине настаивают, что газопровод должен быть достроен. И неоднократно заявляли о неприемлемости экстерриториальных санкций США. При этом считается, что Джо Байден заинтересован в восстановлении прочных отношений с Германией, удар по которым был нанесен предыдущим хозяином Белого дома.

Официальная позиция Вашингтона, впрочем, остается неизменной. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила накануне, что США по-прежнему считают газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой" для Европы. При этом она сослалась на мнение Джо Байдена.

И заявила, что якобы "Северный поток-2" подвергает Центральную Европу и Украину манипуляциям со стороны России, а также потому, что противоречит заявленным Брюсселем целям в области энергетики.

В общем, разница с политикой предыдущей администрации пока как-то не очень заметна. А вернее, ее совсем нет.

Возможные варианты смягчения или отмены санкций. И что дальше?

Но тогда о каком же пересмотре политики может идти речь? По данным The Financial Times, обсуждаются две возможные стратегии.

Во-первых, создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать "Северный поток — 2" для давления на Украину. во-вторых, не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока Москва не согласится изменить в определенной степени свою политику.

Если США и Германия придут согласию по поводу какого-либо из этих двух вариантов, то в принципе, нет большой разницы с "заморозкой" строительства газопровода. Ведь по сути, "Северный поток-2" будет поставлен в зависимость от политики, проводимой Вашингтоном и Берлином.

Примерно понятно, по каким критериям будет оцениваться степень давления на Украину. Россию будут вынуждать заключать соглашения о транспортировке газа через территорию этой страны. А вот "изменение" российской политики предполагает вообще практически ничем не ограниченную свободу маневра. Под это требование можно подогнать все, что угодно.

А вот как деятельность противников строительства газопровода оценил президент России Владимир Путин. По его мнению, это попытка заставить Россию заплатить за события на Украине.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", — сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций 17 февраля.

Россию, понятно, это категорически не устраивает. Так что впереди еще много событий, связанных со строительством и эксплуатацией "Северного потока-2".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы санкции северный поток-2
Новости
Мужчина сбросил с балкона третьего этажа пятилетнего сына в Торжке
Максим Аверин ударил Куликову во время съемок сериала 
Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину
Шведская пресса: ЕС нужен "Спутник V", иначе "фиаско" продолжится
Циципас сотворил сенсацию и вышел на Медведева
Европейское космическое агентство отправит на Луну женщин и инвалидов
Сестру Валерия Меладзе обвинили в краже мишек Tatty Teddy
Школьница нанесла бабушке 10 ударов ножом за разговоры по телефону
Председатель ГД рассказал о "гибели США" и "острове свободы"
Как избежать недомоганий из-за смены погоды?
Последние материалы
Европейское космическое агентство отправит на Луну женщин и инвалидов
Сестру Валерия Меладзе обвинили в краже мишек Tatty Teddy
Школьница нанесла бабушке 10 ударов ножом за разговоры по телефону
Председатель ГД рассказал о "гибели США" и "острове свободы"
Планы Зеленского: НАТО, изоляция Крыма, возврат Донбасса
Как избежать недомоганий из-за смены погоды?
"На граждан не повлияет": Украина вышла из очередного соглашения
Елизавета II отобрала у Меган Маркл фамильные королевские украшения
Дмитрий Журавлёв: либеральная революция — барская забава
Жителей Москвы предупредили о "барической пиле" в праздничные дни
Популярное
Бывший СССР
Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия

Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.

Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия
Кто подменил Сергея Лаврова?
Точка зрения
Кто подменил Сергея Лаврова?
Мир. Новости мира
Скандал на Украине: в учебнике написали - Севастополь основан Россией
Общество
Запад против восстановления памятника Дзержинскому
Василий Амирджанов Строевую подготовку посчитали основой безопасности Василий Амирджанов Любовь Степушова Арцах пришёл в себя Любовь Степушова Руслан Веснянко Европейцы поставили в угол украинскую власть за плохое поведение Руслан Веснянко
Точка зрения
Неуважение к России приведёт Запад к гибели
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил отношение США к "Спутнику V"
Джокович заявил, что раньше никогда не видел игры Карацева
Теннис. Новости
Джокович заявил, что раньше никогда не видел игры Карацева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников