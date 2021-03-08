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Германию предупредили: Россия самый главный враг

Мир » Европа » Евросоюз

Журналист и историк Энн Эпплбаум предупреждает: Германии следует остерегаться России.

Германию предупредили: Россия самый главный враг

Об этом она заявила в интервью t-online.de. С глобальной точки зрения главными врагами западной демократии является Россия, утверждает она.

"Китай хочет заниматься бизнесом и расширять зону своего влияния. Но проблема не в этом. Владимир Путин гораздо опаснее для Германии, чем Си Цзиньпин. И для демократий по всему миру. Потому что Россия хочет подорвать наши политические системы, поэтому она финансирует крайне правых в Европе и занимается дезинформацией", — сказала историк.

По её мнению "немцы понятия не имеют, насколько опасен Путин". Реальность такова, что " он хочет разрушить ЕС, он хочет, чтобы германская демократия рухнула". "Если он добьется своего, все солдаты США должны будут покинуть Европу, чтобы он мог доминировать в отношениях с европейскими государствами". указала Эпплбаум.

 В качестве защиты от России она предложила стремиться к "возрождению союза демократов Европы и США" и общих ценностей, а также вести борьбу с деньгами российских миллиардеров на Западе.

"Мы должны истощить источники денег и финансов диктатуры. Пример: Россия — очень коррумпированная страна, ее руководство даже чрезвычайно коррумпировано. Русские тоже это знают. Однако если вы посмотрите на запад, то увидите, что большая часть денег, накопленных их элитой, находится в банках Великобритании, Франции и других стран. И что российские миллиардеры владеют особняками в Лондоне и веселятся там со своими британскими друзьями. Кстати, в Париже и Берлине тоже", — сказала историк.

Энн Эпплбаум родилась в Вашингтоне в 1964 году, Она работала в известных газетах, таких как "The Economist" и "The Spectator", а в настоящее время Эпплбаум является сотрудником "The Atlantic". Она также преподавала во многих университетах, таких как Йельский, Гарвардский, Оксфордский и Кембриджский. Эксперт по Восточной Европе является автором различных книг, в 2003 году Эпплбаум получила Пулитцеровскую премию за работу " ГУЛАГ ".

В конце конце августа 2014 года в американском онлайн-журнале Slate она поставила вопрос о том, не пора ли Украине готовиться к "тотальной войне" с Россией, и не пора ли жителям Центральной Европы присоединиться к украинцам.

Журналистка живет на две страны, США и Польшу, потому что ее муж — бывший глава МИД Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский (Radosław Sikorski).

Она выражает крайне ненавистническую, русофобскую позицию Запада по отношению к России. 

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Автор: Любовь Степушова
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