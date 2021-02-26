"Немецкий кран": как Берлин и Вашингтон ищут компромисс по "СП-2"

Переговоры между Берлином и Вашингтоном о судьбе "Северного потока-2", как оказалось, продолжаются, причём весьма активно. Некоторая часть данных остаётся "за кадром", но уже известные дают обильную пищу для размышлений.

"Мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими партнёрами, в данном случае с США и другими. Часто этот диалог конфиденциален", — уточнила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер на брифинге в пятницу.

Из подробностей Деммер смогла сообщить следующее: на обсуждение вынесен вопрос поставок сжиженного газа из США, под который нужна отдельная инфраструктура. Также известно, что в идеале Берлин не хотел бы вообще видеть санкции США против "СП-2".

Более интересные сведения сумели раздобыть журналисты Financial Times: оказывается, переговоры включают и "уступки" России Германии, которые удовлетворили бы США.

Например, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин имел собственный "кран" для закрытия поставок по "Северному потоку-2". Такой "кран" пригодится, например, в случае "попыток давления России на Украину", пишут в издании.