Украинский политик: США нацелены на газовое господство в Европе

Если США удастся уничтожить российско-германский проект газопровода "Северный поток-2", следующей целью Вашингтона станет украинская газотранспортная система.

Так считает оппозиционный депутат Киевского парламента Юрий Загородный.

Загородний говорит, что США пытаются завоевать европейский газовый рынок, вытеснив своего главного конкурента — Россию.

Поскольку строительство второго балтийского трубопровода сейчас находится под вопросом, Загородный всерьёз обеспокоен тем, что следующей целью могут стать украинские трубы:

"США помогут бесславно закончить дни ГТС Украины", — говорит депутат.

Напомним, в настоящее время российский природный газ поставляется в Европу через Белоруссию, Украину и Балтийское море.

Украина имеет одну из самых развитых сетей трубопроводов в мире, и в настоящее время транспортирует значительный процент всего российского природного газа, обеспечивая значительные доходы для бюджета страны. В конце 2019 года обе страны подписали пятилетнее соглашение, предусматривающее чистый доход Киева в размере $7 млрд долларов за транзит газа к 2024 году.