Налоги растут. Россия ждет Гитлера?

Почему наша власть вместо развития экономики, повышения благосостояния людей и борьбы с кризисом делает все для разорения народа, удушения бизнеса и развития кризиса? Почему направленные средства помогли преодолеть кризис в США и усугубили его у нас? Что предлагает сделать для исправления ситуации "Движение за новый социализм"?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал дипломат, политик, лидер "Движения за новый социализм" Николай Платошкин.

Читайте начало интервью:

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Николай Платошкин: что такое новый социализм

Николай Платошкин о главных ошибках власти

Как бороться с кризисом

— Николай Николаевич, вы хвалите социализм и хотите его обновить, во многом взяв пример с Запада. Но возможно ли, будет ли у нас это, приживется ли?…

— Если мы придем к власти, то будет.

— Социализм же подразумевает перераспределение доходов, так?

— Просто вы и многие сейчас называют кейнсианскую систему управления неолиберальной. Она как раз социалистическая.

Мы пошли по другому пути. Кудрин помните, что говорил в 2008 году? Он сказал, мы на борьбу с кризисом выделили больше всего денег во всем мире. То есть даже американцы меньше выделили.

Но Кудрин кому эти деньги давал? Банкам. Банки что делали? Конвертировали в валюту — и туда. И потом Путин спрашивал генерального прокурора: "Где эти триллионы рублей?" Причем тех рублей, когда доллар стоит 35 рублей. Это в результате ушло на борьбу с кризисом у них. А из нашей экономики это было выведено, чем кризис только усугубился.

Когда ты даешь потребителю, ты разгоняешь экономику. Это же вообще ежу понятно.

Вам любой экономист скажет, когда экономика падает, нельзя повышать налоги, потому что вы усугубляете падение экономики.

Именно так Гитлер пришел к власти. Потому что там три года до Гитлера правительство занималось тем же, что и у нас сейчас: налоги дополнительные вводило. В результате экономика рухнула. Шесть миллионов безработных проголосовало за нациста. Мы что тоже этого, что ли, хотим?

Почему во всех странах мира спрос стимулируют, людям деньги дают и это все нормально работает? Контрциклическое управление называется. Не либеральное.

Если у вас нет денег, дайте, впрысните, чтобы экономика снова заработала. Все. У нас же делают все наоборот абсолютно. В результате, естественно, все только гробится.

Мне один человек рассказал: "Я шью рубашки. Купил немецкий станок". Потому что, извините, при социализме были у нас станки, а сейчас — нет. Только он их купил — рубль обвалился, то есть станки ему обошлись в два раза дороже. Поэтому они должны работать в три смены, чтобы окупиться. Но столько рубашек при кризисе никто не покупает. Нет у людей денег. Что ему делать?…

Решит ли проблемы экономики отказ от доллара

— Все это можно сделать, если мы выйдем из долларовой системы, а пока наша экономическая система привязана к доллару. По крайней мере, так объясняют.

— Вы знаете, я вот эту чепуху, честно говоря, даже комментировать не буду.

Что значит выйти из долларовой системы? Объясните мне. У нас что, своих денег нет, рублей что ли мало? Так напечатайте еще.

— Мы печатаем рубли ровно столько, сколько получаем валютных доходов.

— Это вранье. Это неправда. С чего это взяли? Это, знаете, как называется?

— Если бы это так было, у нас бы инфляция была 20 процентов. Как раньше мы печатали, не оглядываясь.

— Мы печатаем денег гораздо меньше, чем нужно.

Если хотите начать свое дело, вы что первым делом будете делать при отсутствии собственных денег?

Что происходит с кредитной ставкой

— Брать кредит.

— Правильно. Вы в Испании или в Америке этот кредит под сколько процентов возьмете? Под два-три процента всего лишь. А здесь под сколько процентов?… Обычный кредит меньше, чем под 15 процентов не получите. И любой даже какой-то специальный тоже не сильно меньше, да его еще добиться надо. Что с такими бешеными ставками можно сделать?… Только разориться.

Путин в Послании говорит: "Да, нам нужны длинные дешевые деньги". Так он это говорит уже лет двадцать. Почему у нас кредиты дорогие? Причем тут доллар? Он вообще тут ни при чем.

У нас кредиты дорогие, потому что у нас в стране высокая инфляция, обесценивание рубля.

И если рубль обесценивается на шесть процентов в год, никакой банк под три процента кредит не даст. Потому что тогда вы ему реально вернете меньше, чем взяли.

— Но сейчас-то рубль укрепляется, а не обесценивается. Значит, должна и кредитная ставка хоть сколько-то снизиться.

— Вот в том-то и дело. Сейчас я договорю, и как раз и на это отвечу.

Если, скажем, в Америке инфляция — ноль, то вам под три процента могут дать кредит. Потому что банк эти три процента уже чистыми заработает. У нас инфляция — шесть процентов, вам дают под десять процентов минимум, чтобы банк тоже что-то заработал.

Почему страдает бизнес

Но у меня вопрос: у нас инфляция почему больше, чем в других странах? Тоже что-то с головой не в порядке? С системой не в порядке? С чем-то еще?

Потому что у нас каждый декабрь правительство увеличивает тарифы естественных монополий своим распоряжением. Монополисты не имеют права сами это делать. Поэтому правительство само заботится и на четыре-пять процентов каждый год их поднимает.

РЖД,

"Газпром",

электроэнергия…

И пошло по цепочке. Из-за этого все остальные цены растут.

И власть сама постоянно у всех только забирает и никому ни жить, ни работать не дает. Мы поэтому заморозку тарифов и предлагаем, чтобы бизнес понимался, а не инфляция.

Сейчас же при острой нехватке денег у основной массы населения и бизнеса, такой инфляции, налогах и т. д. работать уже просто невозможно.

Закрыли последний завод железобетонных изделий на Дальнем Востоке. Последний! Там сейчас блочный дом никто не может построить. На всем Дальнем Востоке, где гектары в лесах дают.

А знаете, почему этот и другие заводы там закрыли? Потому что с 1 января прошлого года им тарифы подняли на 35 процентов. Конечно, себестоимость производства резко выросла. А доходы у населения все падают пять и больше лет подряд, покупателей квартир нет. А завод закрыли — всё, еще 500 человек на улице.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев