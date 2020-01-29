Крым вернулся в Россию по международному праву

Послание президента получило мощную поддержку. Но есть и противоположные мнения. Например, такое: Россия и Крым воссоединились только благодаря приоритету Устава ООН над Конституцией Украины — унитарного государства, закон которого не предусматривает права выхода из его состава административных образований.



Николай Платошкин: внесем изменения в Конституцию — потеряем Крым

А какой смысл ограничивать право на президентство годами проживания в России?…

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал дипломат, политик, лидер "Движения за новый социализм" Николай Платошкин.

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Мнение: не надо конституционно выходить из международного поля

Приоритет национальных законов над международными — чем опасен?

— Николай Николаевич, почему вы считаете, что против статьи Конституции о приоритете национальных законов над международными могут быть только враги России?

— Да. Ведь Крым присоединился к нам на основании чего?

— Референдума?

— Нет. С точки зрения мирового права?…

— С точки зрения Декларации ООН о том, что каждая нация имеет право на самоопределение.

— Это принцип международного права.

Россия подписала устав ООН? Подписала. Мы просто обязаны это соблюдать.

— А в Конституции речь идет именно об этих принципах?

Первая часть — принципы.

Вторая — нормы.

Про нормы я говорю. Нормы — это закон, договор, который Россия добровольно подписала. Например, мы подписали пакт о международных, то есть о политических правах граждан. Мы можем его не подписывать, если он нам не нравится, пожалуйста. Ведь любой договор, можно заключить и выйти из него. Вон американцы вышли из договора по ракетам. Почему надо для этого трогать Конституцию?…

— По вашему мнению, предложение об изменениях в Конституции — просто пропагандистская риторика?

— Подождите. Это очень важно и серьезно. Украина говорит: Крым не имел право проводить референдум. Почему? Потому что по законам Украины референдум не имеет право проводить субъект Украины.

Мы на что ссылаемся? Мы ссылаемся на принципы международного права — "принципы нации на самоопределение", которое выше норм. А если Путин против этого, тогда Крым надо вернуть Украине, что ли?! Так?…

Просто вот эту бредятину нодовцы (НОД, Национально-освободительное движение, российское политическое движение. — Ред.) распространяют, вот эту чепуху всю. Тогда что, со всеми странами вообще не надо никаких соглашений заключать?…

Еще приведу пример таких же мракобесов, только в США.

У нас с ними было, как вы знаете, соглашение об усыновлении детей, которое мы расторгли. Когда оно существовало, я же там работал, соглашение было жесткое. Например, они должны были нам адреса сообщать новых семей, и при смене адреса тоже. Мы могли приехать в любой момент. И т. д.

Так вот, штат Техас мне говорит: а мы плевали на это российско-американское соглашение. Мы — штат. У нас есть закон 1837 года, который иностранным дипломатам это запрещает.

Но мы что, на эту же точку зрения хотим скатиться? Мы хотим заключить, условно говоря, договор по ракетам с Америкой, а потом Татарстан, например, скажет: видали мы в гробу этот ваш договор, плевать мы на него хотели, он нашим законам противоречит.

Кстати, во времена ельцинизма это было.

В Республике Саха (Якутия), знаете, что действовало? Что все договоры Российской Федерации признаются республикой Якутия только после одобрения местным парламентом.

Нормально это разве? Нет. И Америке мы заявили протест, естественно, действовало российско-американское соглашение, потому что оно выше.

Какой приоритет в США: национальный или международный

— В Конституции США, кстати, записано, что национальное законодательство — выше международного.

— Это неправда. Это вранье просто.

— Это вранье?

— Я не знаю. Но можно взять Конституцию, как сейчас модно говорить, погуглить, и все. Поймите, там же опять все договоры Соединенных Штатов, как и у нас, подлежат обязательному одобрению парламента. Без этого они не действуют. Поймите это одно. Это и сейчас есть.

(Шестая статья Конституции США устанавливает, что федеральные законы, принятые в соответствии с Конституцией, а также ратифицированные международные договоры являются верховным законом Соединенных Штатов Америки. — Википедия. Ред.).

А Путин чем занимается?…

Я не вижу в конституционной комиссии никакого смысла.

Кто может стать президентом в России? А кто в США?

Кроме того, меня поразил еще один момент. Мне сразу же несколько людей уже звонили и говорили: "А Путин не против вас лично выступил?" — "А в чем дело?" — "Он порекомендовал принять норму, что в президенты не может баллотироваться человек, который последние 25 лет постоянно не жил в России". Я, например, в нашем посольстве работал два года. Вот интересно — это как? Это что мне тогда?

— Посольство — это территория Российской Федерации.

— А вот на счет этого можно посмотреть…

— Что он крымчан, например, исключил из этого права, тоже не очень этично.

— Вот я и говорю! За то, что они — сепаратисты, наверное. Если люди пять лет назад жили в составе Украине, они теперь баллотироваться у нас на пост президента права не имеют? Это же безобразие какое-то полнейшее просто!

— Многие, наверное, думают, что в этом есть какой-то большой смысл.

— Какой?!

— Наверное, многие скажут: это же очень мало, если человек всего пять лет в России прожил.

— Да, и два миллиона крымчан — пошли они к черту… Нет, я не понимаю в этом вообще никакого смысла. Тому, кто баллотируется в президенты, должно быть 35 лет, это правильно. Я понимаю, что он должен что-то соображать, иметь жизненный опыт. То, что он должен быть российским гражданином — тоже ясно.

В Америке это, знаете, как регулируется? Там президент, может быть тоже с 35 лет, он должен быть американский гражданин и должен родиться на территории США.

Но у них есть особенность. У них, понимаете ли, само рождение в США дает право гражданства. У нас — нет. У нас, если человек родился, например, от иностранных родителей на территории России, он не российский гражданин. А у них, если человек может родиться от иностранцев в США, он сразу становится американцем. У нас нет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев