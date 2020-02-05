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Автор Любовь Степушова

Николай Платошкин: что такое новый социализм

Политика » Партии

Даже в Европе рождаемость намного выше, чем в России. Почему наши люди не хотят рожать? Есть ли в России для большинства населения работа, за которую нормально платят? Есть ли смысл работать, получая пособия? А если пару тысяч накинут? И есть ли при этом смысл ехать на Дальний Восток и брать льготную ипотеку?…

Почему все больше россиян выступают за Сталина и Советский Союз? Какие цели ставит перед собой "Движение за новый социализм"?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал дипломат, политик, лидер "Движения за новый социализм" Николай Платошкин.

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Что такое "новый социализм"

— Николай Николаевич, что такое новый социализм? Ведь социализм дискредитировал себя везде.

— У вас он, может быть, и дискредитировал. А если посмотреть опросы общественного мнения, 70 процентов россиян Сталина поддерживают, 64 процента — Советский Союз. Правильно?

— Это как раз старый социализм. А у вас же — "Движение за новый социализм". Где он? Какой такой новый появился или должен появиться? И в чем его новизна?

— Новый, потому что новый НЭП будет.

Социализм будет при сохранении частной собственности, поддержки государством мелкого, среднего бизнеса при полной плюралистической партийной демократии и смешанной экономики.

Вот в этом и новизна.

— А репрессий сталинских не будет?

— Зачем они нам нужны? Ведь поймите, если за нами большинство людей, зачем нам репрессировать? Да не надо.

— Потому что Сталин жесткой рукой навел порядок.

— Понимаете, когда Путина избирали, за него и голосовали как раз потому, что у него тоже была типа жесткая рука.

Я вам могу сказать, почему Мишустина назначили. На мой взгляд, потому, что система госуправления при Путине вообще развалилась.

Это я еще застал, когда Ельцина боялись. Он мог вызвать министра, и министр вышел уже не министром. А Путин никого никуда не убирает.

Какое в России госуправление

— Это да, все уже давно заметили.

— Приходит к нему, допустим, Кудрин и говорит: "Товарищ президент, один триллион рублей из бюджета мы потратить не можем из-за плохого госуправления". Путин говорит: "Что-то непонятно…" И все.

Представляете, какой уровень управления? Деньги есть, а их даже потратить не получается. Я в Хабаровском крае все это прекрасно видел и понимал. Люди боятся тратить бюджетные деньги. Боятся просто. Потому что система сейчас так выстроена, что там сесть вообще можно.

Поможет ли России Мишустин

— А Мишустин это как-то отрегулирует?

— Они так думают.

Я думаю, что он с этим тоже не справится. Мишустин — специалист по вытрясанию денег из населения. Собственно, вот и все.

Развития бизнеса и поддержки населения от него ждать не приходится.

Кстати, заметьте, Путин, сказал, что шесть лет для бизнеса налоговые правила менять нельзя. А мы что не люди? Для населения можно, да? То есть у нас нет горизонта планирования.

Почему в России не рожают

Путин про рождаемость все выступает.

Рождаемости нет почему? Потому что люди не уверены в завтрашнем дне, они не знают, что будет вообще, что с рублем будет, что с работой будет.

Людям, которые получают 10-11 тысяч рублей, говорят, что еще пять доплатят… Да дайте уже нормальную зарплату, а не подачки!

— В Европе тоже нет рождаемости.

Это клевета. Это у нас рождаемости нет, а там сейчас вполне нормально. В Германии рождаемость сейчас самая высокая с 1972 года. Коэффициент считается исходя из того, сколько на тысячу жителей рождается младенцев. В Российской Федерации 11 показатель. А в Германии — 15. В Великобритании — тоже 15. То есть получается у нас — 1,1, а у них — 1,5.

Путин сам сказал, что у нас 11 человек рождается на тысячу населения. Причем у нас еще разница по регионам очень большая. В Туве — 20. А в Смоленске знаете сколько? Угадайте… Да не получится — всего восемь.

Смоленская, Тамбовская области сейчас имеют рождаемость ниже, чем в годы Великой Отечественной войны.

Такой рождаемости в мире нет вообще нигде. И это, конечно, не потому, что им какие-то пособия не платят, а потому, что работы никакой нет у людей просто. Вот на Дальнем Востоке Путин обещал с декабря ипотеку под два процента молодым семьям до 35 лет.

Вы знаете, сколько в Забайкальском крае с тех пор получили такую ипотеку людей? Пятнадцать человек!

Вот смотрите, что получается. Получил ты ипотеку шесть миллионов, но платить-то ее и проценты все равно надо, даже если она два процента. Но если у тебя работы нет, ты ее как будешь оплачивать? С чего?… Даже если ипотека вообще беспроцентная, ее все равно просто надо гасить. С Хабаровского края уехало в прошлом году огромное количество людей… Работы нет.

— Работа-то есть и там, но она низкооплачиваемая.

Так какая разница: нет работы или есть такая, где заплатят столько, что даже на нормальную еду не хватит?… Если у вас плохая работа, это все равно, что ее нет. А по статистике все что кому угодно показать можно.

Хотя есть, пожалуйста, статистика: 75 процентов населения России недовольны своей работой.

А им какие-то швыряют кости: две-три тысячи рублей. Потом, извините, у нас что, инфляции нет, что ли?

В советское время, которое вы хаете,

  • метро стоило всегда пять копеек, и никто никогда на метро себе не откладывал.
  • И на операции никто не откладывал.
  • И на образование никто не откладывал.

Все это было реально бесплатно.

— Я советскую власть не хаю, но я вижу в ней и недостатки, в отличие от многих товарищей.

— Сейчас-то одни достоинства, наверно… Демократия сплошная, социальные лифты мощные, да?… Это как раз тогда реально было, а сейчас и близко нет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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