Николай Платошкин о главных ошибках власти

Почему во всех нормальных странах прогрессивная система налогообложения? Почему даже в совсем не социальных США налоги на бедных только снижают? Почему во многих странах Запада налоги за недвижимость, которая нужна человеку для личного проживания, чисто символические, а у нас без разницы и обдирают даже беднейших?

Какие цели ставит перед собой "Движение за новый социализм" в экономике? Какие задачи нужно решить прежде всего для облегчения жизни людей и развития России?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал дипломат, политик, лидер "Движения за новый социализм" Николай Платошкин.

Читайте начало интервью:

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Николай Платошкин: что такое новый социализм

Как было при социализме

— Николай Николаевич, вы хвалите социализм и хотите его обновить. Но хотя при советской власти многое было бесплатно и существовала распределительная система, многим не светило получить квартиру. Конечно, получали, передовики труда и т. д.

— А разве это плохо? А что сейчас?… У меня отец и мать в сельском хозяйстве всю жизнь проработали, на земле, вас кормили. Они получили квартиру бесплатно, в которой живут до сих пор. Мы бесплатно получили 30 соток земли от государства. Причем за все это никто ничего платить не требовал…

Да, мы за эту землю ничего не платили — никаких налогов, вообще ничего. Главное, заниматься производством. Сейчас же…

А как сейчас?..

Вы вообще знаете, что на Дальнем Востоке происходит? Там такую хрень с дальневосточным гектаром сделали. Вы знаете, где его дают хоть? В лесу. Ну берите. Проведите сами дорогу туда, свет, газ и все остальное.

И самое главное, заплатите налог, который ввел Мишустин по кадастровой стоимости. И почему даже за землю, данную мне бесплатно при советской власти, я должен Мишустину платить? Вы это мне объясните. Даже на Западе налог платится с источника дохода. Да, если я купил какую-то недвижимость, заплатил за нее, я с этого тоже чаще всего там должен платить.

Но если мне землю просто дали, и не эти, а советская власть, почему я должен им за это платить вообще? Я этого просто совершенно не понимаю…

Да, если я получаю доход с квартиры, сдавая ее, тут нет вопросов. Но если в квартире просто живу и что-то для себя лично делаю и выращиваю, почему я за это должен платить?

В Германии, знаете, как происходит? Там, например, на первое жилье, где вы живете, налог — мизерный. Потому что вы там живете, вам же нужно где-то жить, вы же не можете на улице жить. Если есть вторая, третья, четвертая квартира — да, платите налог, потому что вы ее используете коммерчески. Почему также по-человечески нельзя сделать здесь?

Почему не вводят прогрессивный налог

Опять же, Мишустин говорит, что нельзя сделать прогрессивную систему налогообложения.

Даже олигархи и либералы — Керимов, Кудрин, ВТБ — говорят, что бедных надо освободить от этих поборов. У них и так налогов полно.

В США какой налог на бедных? Ноль! Им еще доплачивает государство каждый год.

И хотя США — совсем не социалистическая страна, там есть дополнительный налог на богатых. Для остальных Трамп налоги снизил. Он что, коммунист, что ли? Он — олигарх и президент, но он снизил подоходный налог. А у нас только повышают!

И при этом почему-то когда псевдопенсионную реформу проводят, пеняют на Запад. Мол, у них выше, чем у нас.

Если американец богатый, то он платит 39-35 процентов подоходного налога. Почему у нас и с самых бедных и самых богатых берут 13 процентов?

И при этом говорят, что денег нет, на это нет, вот на это нет. Мишустин, который всех ободрал до нитки, говорит: "Нет, с богатых я не смогу собрать. Они не заплатят". А с нас можно, да?

За что выступает "новый социализм"

— Новый социализм — это значит, в числе прочего, освобождение бедных от налогов и повышение налогов на богатых?

— Смотрите, это:

прогрессивная система налогообложения,

отмена пенсионной якобы реформы,

заморозка тарифов естественных монополий на три года, потому что они разгоняют инфляцию в стране,

повышение минимального объема оплаты труда до 25 тысяч рублей.

Это нужно не с гуманной точки зрения даже, а для пользы всей экономики страны нужно, для ее развития. Ведь если у людей денег нет, они ничего не покупают, производство останавливается или работает только вполовину мощности. Ведь весь бизнес на это давным-давно жалуется, но власть и пальцем о палец не ударила.

И, опять же, как пенсионный возраст повышают? Это надо сделать, как на Западе. Когда захотели дурацкий сенат ввести, давайте на Америку смотреть. Там, знаете, сколько люди получают? — восемь долларов в час. В час! Там коммунистический строй, что ли? А у нас сколько простой человек должен для этого работать?!…

Уж если на них равняться, то надо во всем и в этом — тоже. Почему здесь-то нет?…

Почему везде в мире есть прогрессивная шкала, везде, кроме России? Там ведь тоже не дураки все живут и руководят.

А у нас все предприниматели стонут от того, что у людей денег нет. Они не знают, что, а главное — для кого производить. Никто же не покупает.

В Америке как выходили из кризиса 2008 года? Давали не только бедным, но и людям со средними доходами деньги.

Государство просто по почте централизованно чеки отправляло. Не потому, что американская власть так любит этих людей, а потому, что эти люди сразу пойдут в магазин и купят товары. Магазин дает сигнал на производство. Все. Конвейер сразу заработал… Экономика растет, безработица падает, и дальше раскрутка пошла.

А наша власть, как скупой рыцарь, только под себя гребет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев