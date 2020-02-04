Усилится ли парламентская власть с приданием ей функции утверждения премьер-министра? А разве сейчас она этого не делает? Отличается ли хоть чем-то нынешнее "согласование" от предложенного "утверждения"?
А есть ли хоть что-то действительно принципиально новое и полезное в предложенных президентом Владимиром Путиным изменениях в конструкции власти? Или все это, как обычно, подновление декораций под прикрытием громких, но пустых слов?
Есть ли альтернативные партии, которые смогут пройти на ближайших выборах в Государственную Думу? В каких региональных выборах этого года будет участвовать "Движение за новый социализм"?
Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал дипломат, политик, лидер "Движения за новый социализм" Николай Платошкин.
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— Николай Николаевич, в Послании президент также сказал, что парламент теперь будет утверждать кандидатуры премьер-министра и его замов.
— Он и сейчас утверждает. В этом нет совершенно ничего нового.
— Сейчас он согласовывает. Хотя это синонимы — "утверждать" и "согласовывать".
— Вы абсолютно правы. Мне добавить нечего.
— Так что здесь такого нового, революционного?
— Ничего. Я же изучал право. Так же это все и было при Ельцине. Вы же помните, когда предлагалась кандидатура Черномырдина в 1998 году, парламент голосовал "против". И что президент сейчас в таком случае может сделать? Предложить другую кандидатуру или предлагать одного и того же кандидата три раза.
Если парламент отклонит все три раза, то президент распускает парламент.
Но это и сейчас есть. И ничего в этой процедуре не изменится, кроме названия.
— Там все-таки есть какая-то оговорка, что если не утверждают, то выдвигают своего. Это так?
— Нет, это по министрам только. Но в то же время дальше через строчечку президенту предоставляется право уволить всех министров. Каждого отдельно может уволить и всех тоже.
— И парламент может распустить, если он не согласится.
— Он и сейчас его может распустить. Тогда что же он предложил нового-то?…
Я ничего такого не вижу и не понимаю, что там нового. Ничего. Только что какие-то новые персонажи, и то не такие уж они и новые.
— Но вы как-то очень спокойно обо всем этом говорите. Я-то думала, что вы мне сейчас будете про революцию рассказывать, кардинальные изменения всего…
— Революция будет в 2021 году, когда мы выиграем выборы в Государственную Думу, изымем из этого парламента ЛДПР и "Единую Россию".
— Мирная и законная революция...
— Конечно.
Но преобразования нужны действительно революционные, а не декоративные.
— Кстати, был бы нормальный парламент, можно было бы говорить о хотя бы двух реальных ветвях власти — не только исполнительной, но и законодательной. Но с таким парламентом, несмотря на то что он отчасти коммунистический, частью либеральный и т. д., это смешно просто.
— Он не либеральный, не коммунистический. Он вообще никакой.
Парламент просто работает по звонку из администрации президента.
Оттуда звонят и говорят, что вот этот закон надо принять. И Госдума сразу берет под козырек.
— Вы тоже баллотировались от коммунистов. Почему они не голосовали "против", а воздержались?
— Абсолютно с вами согласен в непонимании этого. Я вообще не понимаю такую позицию воздержания, тем более в таком вопросе. То, что Жириновский всегда голосует с ЕДРОм, это ясно и понятно.
Но здесь как все происходит — смотрите. В Госдуму приходит кандидат в премьер-министры. Он специально приходит на заседание каждой фракции рассказать
Что значит, что коммунисты или кто-то еще воздержались? Не поняли, что ли, они его или почему-то еще?…
То есть, по их мнению, получается, что он, с одной стороны, хороший, а с другой — плохой, так что ли? Но все равно надо определиться, подходит он или нет. Поэтому, если ты во власти и можешь решать серьезные вопросы, то ты либо поддержи, либо выскажись против.
Я не согласен с линией фракции КПРФ в этом вопросе.
— С вашим движением "За новый социализм" Прилепин как-то вместе работает, как-то участвует в вашей деятельности?…
— Прилепин не с нами. Это администрация президента.
— Поклонская что-то говорила в таком духе.
— И она тоже администрация президента.
— Везде администрация. А вы — нет?
— Мы — нет.
— В 2021 году уже планируются досрочные выборы в Государственную Думу. Какие реальные возможности есть у вашего движения? Есть ли у вас какие-то шансы пройти в Госдуму следующего созыва? Что вы будете делать для этого?
— Что мы будем делать? Мы, во-первых, в любом случае, будем участвовать. Досрочные выборы в Думу намечены на сентябрь 2021 года. В сентябре этого года выбирается несколько ключевых губернаторов и законодательных собраний. Мы будем участвовать в выборах губернаторов
Мы сейчас уже находимся в этом процессе: мы уже подобрали своих кандидатов.
Скоро мы будем согласовывать единые кандидатуры по регионам с коммунистами и с другими левыми движениями.
Я их, правда, не вижу, но, пожалуйста, мы не против.
Это делается для того, чтобы у нас в каждом округе пошел единый кандидат, за которого, например, я абсолютно полностью впишусь. Отпуск возьму, если надо, и буду его всячески поддерживать.
Мы намерены дать "Единой России" и ЛДПР серьезный бой. Я думаю, что у нас это реально получится.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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