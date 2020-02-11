Николай Платошкин: "Предложения Путина - никакие"

Наша власть становится все более неэффективной, и это еще мягко говоря. Видимо, чувствуя приближение народного гнева, чуть ли не первым шагом правительства стало повышение зарплаты полицейским, гвардейцам, причем только в столицах и вокруг них. Ведь вопрос о власти решается не в регионах.

А что предлагает оппозиция? Смогут ли альтернативные партии пройти в Государственную Думу на досрочных выборах следующего года? Они считают, что смогут прийти к власти и совершить революцию законным путем. Но почему ранее Николай Платошкин не смог победить на выборах в Законодательное собрание Хабаровского края от КПРФ?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал дипломат, политик, лидер "Движения за новый социализм" Николай Платошкин.

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Почему Николая Платошкина не выбрали на Дальнем Востоке?

— Николай Николаевич, вы баллотировались на Дальнем Востоке депутатом в парламент. Правильно?

— Правильно — в Законодательное собрание Хабаровского края от КПРФ.

— Почему вас не выбрали, если вы так все правильно рассказываете, хорошо знаете, что нужно делать, а выбрали другого человека?

— Да, выбрали ЛДПР-овца.

— Почему вы не смогли победить?

— Потому что, во-первых, они платили деньги избирателям. Мы-то не платили. У нас все было бесплатно.

— Вы хотите сказать, что люди не понимают, о чем вы говорите, или им конкретно сказали: вот тысяча рублей — проголосуй?

— Работает пропаганда. Против меня были выпущены от неизвестных лиц четыре газеты тиражом 200 тысяч экземпляров на хорошей бумаге. Конечно, мы знаем, кто это выпускал.

Потом выпустили газету вообще от моего имени с полной бредятиной. Там — в газете якобы Платошкина с моими реквизитами — было написано, что когда я приду к власти, то всех расстреляю, Амур окрасится в красный цвет от пролитой мною крови.

— Амур окрасится?

— Только не от крови. Я противник смертной казни, между прочим, в отличие от большинства населения.

Вопиющая ложь: рубль и доллар

— Но вы очень агрессивно отстаиваете свою позицию. Люди такого не понимают, они хотят разобраться.

— Так мы и разбираемся, объясняем.

Что у нас рублей выпускается на сумму заработанных долларов — просто вранье.

Это вообще в экономике называется currency board. Это было:

в Эквадоре,

в Аргентине,

в Латвии одно время.

Если у вас есть золотовалютные резервы, например, 500 миллиардов долларов, есть какой-то курс, вы именно под эти резервы выпускаете свои деньги. Такое было.

У нас же уже 30 лет оглупляют население вот именно какой-то Конституцией, какой-то привязкой рубля к доллару, что рубль должен стать золотым и т. д.

Все это просто чепуха. Тем самым людей просто дурят. Но люди начинают это понимать, вот почему и пошли все эти возмущения. И народный гнев будет только нарастать.

И самое обидное, что в ответ на эту неолиберальную чушь идет не менее дурацкая чушь, бред какой-то, например, что надо отказаться от доллара.

Вы что — долларами здесь расплачиваетесь? Когда народ отказывается от доллара? Когда собственный рубль растет.

Если у вас укрепляется рубль каждый день, разве кто-то будет в долларах средства держать?!… Наоборот.

А если у вас рубль падает каждый день, вы в чем будете держать? Вы можете орать: "Рубль — это классная вещь, замечательно все с ним". Но поменяете рубли, чтобы делать вклады в долларах и евро, потому что наша валюта обесценивается.

Так задайте вопрос: почему она везде не обесценивается, а здесь обесценивается? Это что — проклятие нашей страны, сглаз рубля? Климат такой, что ли?…

Реформы не любят, но они нужны

Если мы придем к власти, то мы должны серьезно ко всему этому подойти, чтобы жители нашей страны почувствовали улучшение прямо в этом же году.

Нужны реальные и действенные реформы. У нас же реформы стали с 1991-го негативным символом и ругательным словом. Когда слово "реформы" произносится, люди сразу думают: "Ой, сейчас опять…"

Но ведь все эти годы провозглашалось одно, а делалось совсем другое. А надо подходить к этому ответственно и заботиться, чтобы был действительно хороший результат для людей и страны, а не для собственного кармана и благополучия.

"Власть надо менять"

— Николай Николаевич, какой вывод можно сделать?

— Власть надо поменять — и все.

— А все эти предложения Путина косметические?

— Да они вообще никакие.

— А эволюционный путь развития нам не годится? Нужна очередная революция?

— Почему за меня-то говорите? Вы считаете, что введение прогрессивного налогообложения как во всем мире — это революция?

— Вы же говорите, власть надо менять.

— Да.

— Это и есть революция.

— Путем выборов.

Я же говорю, что власть надо менять путем выборов 2021 года и последующих. А что это? Победа на выборах — это революция?

— Победа будет революционной, если победите вы?

— Да, но мы придем демократическим законным путем и будем все менять по законам. А разве мы не имеем на это право, если это уже всех настолько достало, что уже многие терпеть не могут?…

Недовольство властью будет только нарастать. Поэтому для всех будет лучше ее поменять законным мирным путем, а не дожидаться крайности.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев