Игорь Юшков рассказал, какой контракт нужет "Газпрому" с Украиной

Китай как никогда настроен на расширение закупок газа у России, в том числе СПГ, может ли это стать "мягким оружием" России на переговорах по транзиту газа с ЕС и Украиной, рассказал эксперт Игорь Юшков.

19 сентября в Брюсселе представители России, Украины и Европейского союза начнут переговоры по новому соглашению о транзите газа. ЕС стремится избежать сбоев в его импорте этой зимой. Европейские трейдеры внимательно следят за трехсторонними переговорами, так как потенциальная задержка в сделке или нарушение потоков может повлиять на цены в сезон пикового спроса зимой, при этом мало сигналов о том, что какая-либо сторона ожидает немедленного соглашения.

Давние споры о цене на газ и долге между Россией и Украиной прервали поставки в Европу в морозную погоду в 2006 и 2009 годах и это в условиях того, что более трети европейского газа поступает из России, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам. Отметим, что, несмотря на эти обеспокоенности, последняя неделя ознаменовалась решением суда ЕС по снижению пропускной способности газопровода Opal, соединяющего "Северный поток-1" с газотранспортными сетями Европы, до 50%. ЕС не может справиться с Данией, которая тормозит выдачу разрешения на прокладку труб "Северного потока — 2" в своей экономической зоне, и есть перспектива, что Северный поток -2" неизбежно постигнет судьба OPAL и "Газпрому" стоит рассчитывать только на половину его мощности.

Это все делается для того, чтобы вынудить "Газпром" использовать украинский транзит в больших объемах, чем планируется Москвой. То есть налицо политическое давление, потому что экономически использование украинской трубы несет большие риски. Как сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам заседания правительства 18 сентября, Украина будет поддерживать позицию, озвученную Еврокомиссией, а именно чтобы транзитный контракт был заключен сроком на 10 лет, в течение которых Украина должна обеспечить транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно.

Перспективы переговоров прокомментировал для "Правды.Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

— Можно ли рассчитывать на долгосрочный договор и выгоден ли он России?

— Я думаю, что на долгосрочный договор вряд ли России пойдет. Скорее, мы будем настаивать на годичном контракте, как это было раньше в 2013–2016 годах. Для нас главное пройти сейчас отопительный сезон 2019-2020 годов, то есть до марта продержаться, а дальше уже будет достраиваться продолжение "Турецкого потока" от Болгарии в Сербию, Венгрию, Австрию. Будет достраиваться "Северный поток-2" по сухопутной территории ЕС. Украина, конечно, говорит о том, что необходим десятилетний контракт. И последняя их версия отстаивает такой контракт с поставками 90 миллиардов кубов в год под условия "качай или плати".

Даже в прошлом году мы столько не качали через них и вряд ли будем, потому что, как минимум, первая линия "Турецкого потока" заработает с 1 января и туда уйдет около 10-15 миллиардов кубов для Турции. Поэтому 90 уже никак не будет. Я думаю, что в рамках годичного контракта, " Газпром" может согласиться на 60-70. В этом может быть определенный компромисс. Посмотрим, настроена ли украинская сторона вообще его искать. Потому что прошлые переговорщики, прошлое руководство Минэнерго, да и руководство "Нафтогаза" открыто говорили, что они ничего подписывать не будут. Де-факто они открыто об этом заявляли: и в Twitter писали, и в Facebook. Сейчас там новые переговорщики из команды правительства, мы надеемся хотя бы определиться в позиции сторон.

— К 2020 году Украина должна перейти на европейские энергетические нормы, подразумевающие, в частности, распределение мощности на прокачку газа через аукционы. Для "Газпрома" такой вариант выгоден?

— Для "Газпрома", вообще, выгоден. Другой вопрос, успеют ли украинцы это сделать с 2020 года. А так для "Газпрома", конечно, это выгодно, потому что даже если они применят третий энергопакет, который говорит о том, что один поставщик может загрузить не более 50-70% мощности трубы, все равно, у Украины такая мощность трубы с советских времен, что нам будет предостаточно даже 50% мощности.

Аукцион — это открытая процедура. Там понятен тариф. И завысить тариф Украина не сможет уже. Поэтому Россию это устроит. Мы будем, соответственно, контрактовать объемы прокачки такие, которые нам нужно, и никаких условий "качай или плати" эти аукционы тоже не предусматривают.

— А каковы перспективы транзита газа в Китай?

— Китайцев все больше и больше беспокоит их основной поставщик — Туркменистан, потому что там непонятные внутренние процессы происходят — чуть ли не голод, дефицит и сложная экономическая обстановка. Плюс с границы Афганистана все время приходят тревожные новости о боевых действиях. Тревогу у Китая это вызывает, это раз. Во-вторых, все хуже и хуже ситуация в переговорах по торговому соглашению у США с Китаем. И де-факто Китай уже ввел заградительные импортные пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ). От одного поставщика он уже отказался. Поэтому ему нужно, во-первых, искать других поставщиков, во-вторых, безопасным маршрутом. Сейчас фактически весь СПГ приходит в Китай с юга через Малаккский пролив.

Там стоит флот Соединенных Штатов, и в какой-то момент Вашингтон может перекрыть эти поставки с Ближнего Востока. Поэтому, конечно, Пекин все больше смотрит в сторону России. И в "Ямал СПГ" зашел проект, который с севера в Китай будет СПГ гнать, и проект "Арктик СПГ" и трубопроводные поставки Пекин интересуют. Поэтому, я думаю, что перспективы подписания контактов с Китаем, по крайней мере, сейчас больше, чем даже 1-2-3 года назад.

— Может ли Россия шантажировать европейцев отказом от поставок им российского газа, так как России китайский вариант более выгоден? Это, например, сделало бы "Нафтаогаз" уступчивее и снял бы претензии в судах к "Газпрому"?

— Европейский рынок — это основной рынок сбыта " Газпрома". И ни по объемам продаж, ни по прибыли, который он приносит, пока что китайский рынок не может с ним сравниться. В Европу "Газпром" в прошлом году около 200 миллиардов кубов газа поставил. А в Китай — 38 миллиардов намечено гнать по "Силе Сибири". Даже если газ пойдет и по второй трубе (еще столько же), все равно это в сумме меньше, чем европейская поставка.

Для "Газпрома" не стоит вопрос "или, или". У него уже даже разработанных месторождений хватает на то, чтобы загрузить и европейское направление, и с этих же месторождений западносибирских отправить газ в Китай. Поэтому для него это расширение рынка сбыта, а не выбор между ними.

Читайте по теме: Западный эксперт: ЕС не имеет "сильной руки" на переговорах с "Газпромом"

РБК: Россия может пустить газ в Европу без контракта с Украиной

Санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" все ближе