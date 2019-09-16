СМИ: Россия может пустить газ в Европу без контракта с Украиной

Россия может продолжить поставлять газ в Евросоюз в 2020 году без заключения контракта с Украиной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к трехсторонним переговорам по транзиту газа через Украину, которые запланированы на 19 сентября.

Согласно словам источника, "Газпром" может зарезервировать мощности газотранспортной системы Украины на среднесрочный и краткосрочный периоды. Примечательно, что инициатором такой схемы может выступить Брюссель. Источник подчеркивает, что такой исход событий возможен на основании взятых на себя Киевом обязательств по имплементации европейских энергетических норм в национальное законодательство.

Источник в "Газпроме" сообщил, что компания может пойти на такую сделку, однако окончательное решение будет зависеть от стоимости резервирования мощностей.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который объяснял, зачем Евросоюз хочет сохранить транзит газа через Украину.

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