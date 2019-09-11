Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил заявление вице-президента Европейской комиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, который призвал Россию сохранить поставки газа в Европу через территорию Украины в долгосрочной перспективе.
По мнению эксперта, Украинский газотранспортный маршрут, если сравнить с альтернативными, на сегодняшний день самый дорогой, он экономически невыгоден для России как поставщику. Поэтому необходимо снизить плату за транзит, чего не хочет украинская сторона.
"Если снижается спрос на российский газ в Европе, то, естественно, именно украинский маршрут будет наименее привлекательным вариантом доставки. Значит, с этого маршрута будет уходить определенный объем транзита. Дело в том, что не они (страны Европы - прим. ред.) хотят переплачивать, они хотят, чтобы Россия продолжала переплачивать. И это будет предметом переговоров", - считает собеседник "Правды.Ру".
Россия может договориться о долгосрочном контракте, однако главный вопрос заключается в том, какие будут взаимные обязательства сторон и насколько конкурентоспособен будет маршрут.
"Украинская газотранспортная система с точки зрения транзита получает денег гораздо больше, чем любой другой оператор ГТС в Европе. Там есть четкие правила: затраты плюс небольшая норма дохода. У украинского транзита норма доходности космическая", - подчеркнул Алексей Гривач.
Напомним, в марте Марош Шефчович заявил, что европейская сторона выступает за скорейшее заключение нового 10-летнего контракта на транзит российского газа через Украину.
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