Зеленский старается: газовый кризис снова может сотрясти Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер поведал на встрече с российским президентом об условиях продажи газа Украине. Если киевские власти подпишут прямой договор на поставку газа с российской компанией, то глава "Газпрома" готов предоставить скидку в 25 процентов, что должно звучать вполне заманчиво для Киева, особенно на фоне того, что в декабре текущего года заканчивается договор на транзит газа через украинскую территорию.

Как будут события разворачиваться в дальнейшем, пока сложно предсказать, тем более учитывая тот факт, что Зеленский предпочитает скорее прогибаться под политику Штатов, чем разумно подходить к экономике своей страны. Это лишний раз доказывает недавняя встреча президента Украины с польским коллегой Анджеем Дудой, где Зеленский заявил, что "Северный поток 2" угрожает безопасности всей Европы, поэтому Украина будет перекупать у Польши американский СПГ.

Одновременно он призвал к ужесточению санкций против Москвы вплоть до окончания конфликта в Донбассе и деоккупации Крыма. Что же это было: очередной прогиб перед Вашингтоном, новая экономическая политика (американский газ вместо "европейского") или попытка надавить на Россию по поводу продолжения транзита через украинскую ГТС?

Тем временем польская госкомпания PGNiG не так давно объявила, что уже в ноябре 2019 начнёт поставки американского сжиженного газа в Украину. Власти Польши даже готовы запустить для этих целей газопровод пропускной способностью 2 млрд кубометров.

Эксперты полагают, что такая схема обеспечения Украины топливом экономически нецелесообразна и является чисто политическим актом — Киеву важно показать свою якобы независимость от Москвы. Но при этом такой пиар вовсе не означает полный отказ от российского газа, просто его выдавать будут потом за европейский.

Но 2 млрд кубометров — это лишь пятая часть газа, который требуется Украине. Где же взять остальное в случае не подписания новых газовых контрактов с Россией и прекращения транзита через ГТС? Поставки СПГ на Украину и виртуальный реверсный газ из Европы станут весьма проблематичными. Как же будет развиваться ситуация? Разбираемся в проблеме вместе с экспертами.

"В этом общении Зеленского с Дудой первый был похож на Буратино, а второй — на Кота Базилио, который с любовью относился к дуракам, готовым закопать свои деньги в Стране Дураков, на которую, к сожалению, стала похожа Украина. Кто ещё верит в то, что "Северный поток 2" угрожает Европе? Вот только Дуде не нужно об этом рассказывать. Он, конечно, будет рад, если Польша станет для Украины транзитной страной для американского газа. Но это идиотизм 80-го уровня", — раздосадован экономист Александр Дудчак.

Зеленский будет и дальше проводить политику Порошенко на разрыв связей с Россией, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "В данном случае цена не играет роли. Даже если американский газ будет в несколько раз дороже российского, Зеленский будет его покупать. Это уже геополитика: всё что угодно, но только антироссийское. Так что тут больше пиара, нежели экономики. Тем более, что получится союз Украины и Польши против России на радость США", — резюмирует Охрименко.

"Чтобы объяснить те или иные действия высшего руководства страны, нужно понять ее интересы в данном вопросе. "Северный поток 2" отбирает транзит газа у Украины? Да. Это уменьшает на $3 млрд доходы госбюджета? Да. Нужно с этим бороться? Да. Чьи интересы "Северный поток" цепляет также, американцев? Да, они построили терминал в Польше для своего газа и хотят зайти на газовый рынок Европы, а россияне — их конкуренты. Польские интересы также затрагивает "СП2"? Да. Они что, даром вместе с американцами газовый терминал строили? Поэтому всё, что позволяет продолжить транзит и оттянуть запуск "Северного потока 2" — в интересах Украины, её лидеры и должны всё для этого делать. Ничего личного, только бизнес", — размышляет экономист Олег Пендзин.

Происходящее объясняется недееспособностью новой власти в вопросе формирования собственной внешнеполитической линии, считает аналитик Сергей Саливон. "Поэтому мы и наблюдаем следование прошлой линии им. Порошенко, причём вплоть до глупостей. Что касается газа, то будем надеяться, что это была лишь декларация о намерениях. Потому что даже насчёт физической возможности осуществления поставок американского топлива есть много вопросов. Не говоря уже о его космической цене. А если всё же грянет мировой финансовый кризис, перспективы которого уже просматриваются, то нам уж точно будет не до дружбы с поляками и покупки у них американского газа", — недоумевает Саливон.

"К сожалению, в вопросе энергетической безопасности наши власти (что предыдущие, что нынешние) придерживаются политики "фиктивной дипломатии": на словах реализуется принцип "прочь от Москвы", а на деле идёт максимальная "капитализация" этой темы с использованием самых циничных методов, — обращает внимание экономист Алексей Кущ. — Многие забыли, но тема обходных газопроводов возникла не на севере, а на юге. В 2014 на фоне конфликта между Украиной и РФ Европа заблокировала южный поток, и больше всех от этого пострадала Болгария, которая утратила исторический шанс стать южно-европейским газовым хабом и получать регулярную логистическую маржу. Через несколько лет наша "власть" благополучно слила южное направление, где при молчаливом согласии Киева появился вдобавок к "Голубому потоку" и "Турецкий поток", который не меньше обгрызает наш транзитный потенциал, чем северный аналог. Ещё больше удивляет пассивность прежней власти относительно прокладки газопровода "Tanap" с каспийской нефтью, который был воспринят в "Нафтогазе" чуть ли не как победа Баку над Москвой. На самом деле данный проект также снизил наши логистические возможности, зато Турция примеряет лавры южно-европейского хаба. В данном случае веселье прежней власти было похоже на разрыв баяна на собственных похоронах. Польша также максимально воспользовалась газовым конфликтом Киева и Москвы, постепенно создавая модель центрально-европейского хаба. Украина, которая могла применить хабовую модель развития, рискует остаться у разбитого корыта, то есть у ржавой и никому не нужной трубы. Замещение трубопроводного газа на СПГ, который будет идти из Польши, возможно лишь при условии дальнейшей деиндустриализации экономики и росте тарифов для населения (СПГ как спотовый газ намного дороже трубопроводного, кроме того, на его цену влияют технологические факторы). Удивительно, но в Киеве так и не увидели возможность открыть канал по приёму СПГ в Одессе, для чего можно было создать совместный газовый консорциум с Катаром и Турцией, заинтересовав Катар участием в приватизации ОПЗ и созданием вертикально-интегрированных газово-химических технологических цепочек. Это как раз тот случай, когда США купили эксклюзив на нашем рынке и не на один год", — разочарован Кущ.