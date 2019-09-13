В "Нафтогазе" ожидают коллапса в случае отмены транзита газа из России

"Нафтогаз" ожидает коллапса после прекращения транзита газа из Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Рады Алексей Журавко.

По его словам, в украинской государственной компании "просто в шоке от того, что может произойти этой зимой". Ситуацию осложняет то, пишет Журавко, что "Нафтогаз" стал "конвейером для отмывания денег".

По словам экс-депутата Рады, "Нафтогаз" надеется, что Европа вынудит РФ сохранить транзит газа через территории Украины. В случае, если Россия все же откажется от транзита, страны Европы не дадут постсоветской республике газ, пишет Журавко — тамошним государствам самим его будет катастрофически не хватать.

Алексей Журавко отметил, что опубликованную им информацию он якобы получил от общения с "далеко не последним человеком" в "Нафтогазе".