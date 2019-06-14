Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Россия не собирается вести честные переговоры о транзите газа с Украиной. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Также Витренко ответил главе Минэнерго России Александру Новаку на предложение заключить мировое соглашение с "Газпромом".
По словам Витренко, Александр Новак произнес "абсурдное заявление" предложив "Нафтогазу" заключить мировое соглашение с "Газпромом". Суть мирового соглашения подразумевает, что "Нафтогаз" должен отказаться от 2,8 миллиардов долларов, которые "Газпром" должен был выплатить украинской компании по решению суда.
"Правительство Украины объявило о своем решении, что транзит российского газа через нашу страну будет осуществляться по справедливым условиям. Но после этого российская сторона потеряла интерес к переговорам. Видимо в России ждут пока в Украине к власти придут более сговорчивые люди и предадут интересы нашего государства", - написал Витренко в Facebook.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с украинским политическим деятелем, экономистом, политологом Олегом Соскиным, который рассказывал о правомерности вынесения приговора Стокгольмского арбитражного суда по делу "Нафтогаза".
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