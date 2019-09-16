Западный эксперт: ЕС не имеет "сильной руки" на переговорах с "Газпромом"

Россия может посчитать решение Европейского суда по газопроводу Opal политическим и не заключить долгосрочную сделку с Европейским союзом и Украиной о поставках природного газа после решения суда ЕС по ключевому немецкому трубопроводу.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Катю Ефимову.

Россия, ЕС и Украина должны возобновить переговоры на этой неделе о транзитной сделке через Украину, поскольку действующая договоренность заканчивается в этом году, указывает Bloomderg. Для всех сторон многое поставлено на карту. Европа получает более трети своего природного газа из России и имеет ограниченные возможности для замены всех поставок, в то время как Россия получает от европейского рынка "огромную долю своего зарубежного дохода от продаж", а Украина сильно зависит от транзитных платежей, говорится в статье.

"Европейская комиссия может подумать, что у нее более сильная рука в переговорах, но я думаю, что это ошибочная логика", — сказала Ефимова. "Это снижает вероятность заключения долгосрочного транзитного контракта через Украину".

Напиминаем, что Польша успешно оспорила решение Европейской комиссии 2016 года, которое позволило "Газпрому" использовать большую часть мощности на трубопроводе Opal - продолжения газопровода "Северный поток-1", в Центральную и Восточную Европу. Немецкий регулятор Bnetza выполнил это решение и заявил, что поставки "Газпрома" через Opal должны быть сокращены до половины мощности. Поставки начали сокращаться в субботу.

Россия объявила, что изучит это решение, которое "влияет на общую ситуацию с энергоснабжением европейских стран", заявил в четверг министр энергетики Александр Новак.

По словам Кати Ефимовой, "Газпром" может даже заявить о повышении риска дефицита поставок этой зимой."Постановление добавляет давления на ситуацию с поставками в Европу", — сказал она. "До принятия решения у "Газпрома" была страховка, что у него будут такие возможности, и теперь он больше не уверен".

Последнее решение суда отодвигает Россию и Европу еще дальше друг от друга, а также от транзитного соглашения с Украиной на срок от пяти до десяти лет, потому что оно еще больше разрушает оставшуюся небольшую добрую волю, сказала Ефимова. "Это большая игра. "Газпром" нигде не обязан бронировать на 10 лет ", — сказала она.

Заметим, что долгосрочное бронирование снимает с поставщика всякую ответственность за соблюдение объемов прокачки газа. В условиях начала поставок в декабре в Китай, возможна их переориентация в условиях более выгодной для "Газпрома" конъюктуры.

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