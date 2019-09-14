Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что украинская ГТС может помочь "Газпрому" восстановить прежние объемы поставки газа в Европу. По мнению Коболева, Словакия также не откажется от дополнительного транзита российского газа.
"Если "Газпром" хочет возобновить прежний объем поставок газа в европейские страны, то он для этого может использовать украинскую ГТС. Думаю, что такую идею поддержит и Словакия", - написал Коболев в Facebook.
Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что транспортировка газа через OPAL - это более длинный маршрут, чем использование ГТС Украины.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Украине "приятно удивились" решению суда ЕС по делу OPAL. 10 сентября суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое расширяло полномочие "Газпрома" по доступу к газопроводу OPAL. Суд признал, что решение Еврокомиссии нарушало принцип энергетической солидарности.
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