Варшава создала трудности "Газпрому" и ударила по газоснабжению Европы

В Варшаве празничное настроение: одержана победа в суде ЕС над Берлином в споре по поводу поставок российского природного газа через газопровод Opal — часть "Северного потока-1". Надолго ли радость?

В МИД Польши заявил о "большом успехе". "Я рад, что наш голос в таком важном учреждении хорошо слышен", — прокомментировал решение Суда Европейского Союза (CJEU) в Люкскмбурге министр энергетики Кшиштоф Чужевский. Он выразил признательность правительствам Литвы и Латвии, которые поддержали Польшу в этом вопросе.

Председатель государственного газового гиганта PGNiG Петер Возняк сказал, что в заявлении суда четко сказано о нарушении принципа энергетической солидарности в ЕС. "Насколько мне известно, это первый случай, когда энергетическая солидарность обретает форму, а не просто существует на бумаге", — добавил он.

Польша обжаловала решение Еврокомиссии, принятое по просьбе Германии, которое позволило использовать полную мощность сухопутной части газопровода "Северный поток-1", проходящего вдоль западной границы Польши (Opal). Судьи ЕС во вторник отменили решение Еврокомиссии (ЕК) от 2016 года, которое позволило "Газпрому" более активно использовать газопровод Opal для транспортировки газа в центральную Европу.

Суть жалобы Вашавы в том, что это уменьшило его поставки через ГТС Украины и Польши, что, в свою очередь, противоречит принципу солидарности в энергетическом секторе, действующему в Европейском Союзе. Судьи ЕС заявили, что в своем решении, что в 2016 году ЕК не рассмотрела влияние увеличения поставок через Opal на безопасность поставок через Польше. Как следствие, объем транспортировки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" должен снизиться на 12,4 млрд. кубических метров в год.

"Мы ожидаем, что Европейская комиссия должна уведомить решение немецкого регулятора, который, в свою очередь, должен расторгнуть или прекратить действие четырехстороннего соглашения, участником которого являлся сам регулятор, то есть Bundesnetzagentur, "Газпром", "Газпром экспорт" и оператор газопровода OPAL", - указывает Возняк.

Теоретически, ЕК может обжаловать решение общего суда, но оно должно быть ограничено только юридическими вопросами. Иск может быть подан в течение двух месяцев и 10 дней с даты уведомления об этом решении.

Поляки надеются, что в результате сокращения экспорта по "Северному потоку-1" "Газпрому" придется увеличить экспорт через украинскую ГТС и далее через Польшу, чтобы сохранить экспортный потенциал. А это, в свою очередь, значительно улучшает переговорную позицию Украины на переговорах о транспортировке газа, подчеркивает глава PGNiG. Это также будет преимуществом для Польши: страна останется центром распределения российского газа.

Решение Европейского суда может иметь дополнительные последствия. Приговор по Opal также может повлиять на проект "Северный поток-2" и его сухопутную часть — газопровод Eugal в ананлогичном контексте. Вчера "Газпром" заявил, что рассмотрит правовые и экономические последствия решения суда ЕС.

Как сказал "Правде .Ру" заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, Польша занимает в этом вопросе антиевропейскую и проамериканскую позицию, "что, конечно, несколько странно, учитывая то, что Польша является членом Евросоюза, а не Соединенных Штатов Америки". По мнению эксперта, "это не может укрепить внутриевропейскую интеграцию, а, скорее, создает дополнительный раскол внутри Евросоюза".

Что касается формальной стороны дела, то, по мнению Алексея Гривача, аргумент о том, что не была проведена оценка негативного влияния использования Opal на 100% "Газпромом" — это "казуистика". " Новый режим функционирования не влияет негативно на польское газоснабжение", — сказал эксперт.

В аргументации суда, по его мнению, "просматривается определенный политический момент, связанный с началом переговоров по транзиту с Украиной" и " оказания давление на Россию в ходе этих переговоров".

"В целом, это неправильный подход, потому что он может создать у украинской стороны иллюзию того, что она может вести себя неконструктивно, и это уведет в сторону от компромисса. Отсутствие договоренностей по транзиту российского газа через территорию Украины может привести к проблемам с газоснабжением Европы, что станет угрозой энергетической безопасности Европейского союза уже в самое ближайшее время", — сказал Алексей Гривач.

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