"Нафтогаз" опроверг новость Reuters о коротком контракте с "Газпромом"

"Газпром" не предоставил "Нафтогазу" предложений по "короткому контракту" на транзит газа после 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении годового контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины.

"Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет", — сообщили в "Нафтогазе". В компании допустили, что предложение еще попросту не доставлено. "А может просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут", — написала пресс-служба.

Ранее компания "Нафтогаз" высказалась о том, что согласна заключить соглашение о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года на основании варианта, предложенного вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Европе уже надоели постоянные проблемы с поставками российского газа. Украине тоже нужна ясность относительно будущего транзита, чтобы прекратить политические спекуляции на эту тему. Россия, возможно, хочет избежать обвинений в очередном газовом кризисе", — написал на своей странице в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, новый вариант соглашения предусматривает, что "Газпром" забронирует 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей на 10 лет, а Украина обеспечит мощность на уровне 90 миллиардов кубометров. Оставшиеся 30 миллиардов кубометров в год могут забронировать другие компании.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" сообщила, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.

Как сообщала "Правда.Ру" нынешнее руководство "Нафтогаза" и минэнерго Украины саботирует подписание договора с Россией о поставках газа, считает эксперт Игорь Юшков.

Читайте по теме: Венгрия предпочитает работать с "Газпромом", а не с ExxonMobil

"Нафтогаз" отказался от мирового соглашения с "Газпромом"