Дела с "Северным потоком — 2" обстоят не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
"Газпрому", указывают авторы материала, так и не удалось согласовать маршрут прокладки трубопровода с Данией, а Бельгия запрещает российской энергетической компании быть одновременно и поставщиком, и оператором нового газопровода. Соединенные Штаты Америки же, напоминает издание, продолжают грозить санкциями тем государствам Европы, что участвуют в реализации проекта.
Все вышеперечисленное, уверены авторы материала, указывает на то, что проект "Северный поток-2" остается под большим вопросом.
Долгое время, признают в Bild, складывалось впечатление, что новый газопровод будет реализован. На сегодняшний день, напоминают авторы материала, строительство газопровода по дну Балтийского море завершено на 65%, и, согласно прогнозам, уже в декабре текущего года произойдет первая поставка газа.
Но если же Дания так официально и не удовлетворит заявку на прокладку трубопровода через свою территорию, "Северный поток-2" введен в эксплуатацию не будет. Запрет Дании, резюмируют в Bild, для российского "Газпрома" по-прежнему остается самой существенной из проблем.
Ранее действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" эгоистичным проектом.
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